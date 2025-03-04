حيثيات الحكم على نقاش قتل زوجته الحامل في الطالبية.. المتهم خلال التحقيقات: كانت حافظة للقرآن وتقيم الصلاة.. عايرتني بعدم عملي وخططت لقتلها وهي نائمة بجواري.. والمحكمة تقضي بإعدامه

شهدت منطقة الطالبية بالجيزة جريمة قتل بشعة حين أقدم نقاش على قتل زوجته لخلافات عائلية والتي انتهت بضبط المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي قضت عليه بالإجماع بالإعدام.

أسباب إعدام قاتل زوجته

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار دكتور محمد الجنزوي عضوية المستشارين بهاء عطية ووائل الشيمي بحضور أحمد عماد وكيل النيابة بأمانة سر أحمد رفعت، في قضية جنايات الطالبية، أن المتهم في يوم21 /1/2024 بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة، قتل زوجته المجنى عليها “ص.ر” عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها لخلف أسرى بينهما، وأعد لذلك سلاحًا أبيض (سكين) وما أن ظفر بها حتى إنهال عليها ناحرًا عنقها محدثًا ما بها من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حاز سلاحًا أبيض (سكين) دون مسوغ قانونى من الضرورة المهنية أو الحرفية.



واستندت محكمة جنايات الجيزة في حيثيات حكمها لمعاقبة النقاش قاتل زوجته لإقرار المتهم في تحقيقات النيابة العامة، وما هد به والده وشقيقيه وشقيق المجني عليها والرائد معاون مباحث قسم شرطة الطالبية، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعى، وما ثبت من معاينة النيابة العامة لمسرح الجريمة، وما أقر المتهم به حال استجوابة بتحقيقات النيابة العامة من ارتكابه للواقعة المنسوبة إليه على نحو ماسلف.

اعترافات المتهم بقتل زوجته في التحقيقات

أقر المتهم بالواقعة، وأضاف أنه تزوج من المجنى عليها والتى كانت تقيم الصلاة وحافظة لكتاب الله تعالى، وأنها كانت دائمة معايرته أنه لا يعمل ولا يأتي بالنقود إلى مسكن الزوجية فقرر قتلها والخلاص منها حال نومها، وبالفعل وحال نومها بجواره بحجرة نوم الأطفال ظل بجوارها على السرير يفكر في واقعة قتلها واستمر على هذا من الساعة التاسعة والنصف ولمدة ربع ساعه كان فيها مستلقيًا على السرير في حالته العادية حتى استقرت الفكرة فى نفسه.

وبعد أن تأكد أن المجني عليها راحت فى سبات عميق تسلل فى هدوء من جانبها وذهب إلى المطبخ وتخير السكين الأشد حدة والمناسبة للقتل من بين عدة سكاكين غير حادة ثم عاد إلى المجنى عليها وقام بطعنها في عنقها بتلك السكين فاستيقظت وأخذت فى الصراخ وأمسكت به فقام بضربها عدة ضربات بتلك السكين فى يديها حتى تتركه وبالفعل تركته.

فتوجه إلى مفتاح نور الحجرة وأضاء مصباحها ففوجئ بوقوف المجنى عليها في الحجرة وكانت تترنح فأسرع إليها وأسقطها أرضًا وأعاد ضربها بالسكين فى رقبتها حتى تأكد من أن أنفاسها قد سكنت وأن روحها قد صعدت لبارئها، فذهب إلى المطبخ وقام بغسل السكين ثم اغتسل ثم عاد الى المجنى عليها للتأكد من موتها حيث وجدها على سيرتها التى تركها عليها فانطلق الى الحقل الخاص بزوج شقيقته وترك باب الشقة مفتوحًا وهاتف والده وقص عليه القصة ثم حضرت الشرطة وألقت القبض عليه واضاف أن قصده من تعدد ضرباته في رقبة المجنى عليها هو التأكد من قتلها.

أقوال والد النقاش قاتل زوجته في التحقيقات وشهود العيان



قال على شهبة 70 سنة بالمعاش، أنه والد المتهم وأن الأخير إتصل به بعد إرتكاب جريمته وأبلغه بالصعود الى شقة الزوجية، حيث توجد المجنى عليها فصعد الى الشقة والتى كان بابها مفتوحًا ودلف داخلها فوجدها ملقاة على الأرض وقد فاضت روحها الى بارئها، فقام بإبلاغ الشرطة عن واقعة مصرع المجنى عليها.

كما شهد نجله أحمد –شقيق المتهم-أنه وعقب ورود اتصال هاتفى له من والده الشاهد السابق مضمونه أن المتهم قتل المجنى عليها توجه الى مكان تواجد المتهم بالحقل وتحفظ عليه وحضرت الشرطة وألقت القبض على المتهم.

كما شهد نجله أيضا عبد الله –شقيق المتهم- أنه ورد إليه إتصال من شقيقه احمد (الشاهد السابق) وأبلغه بقيام المتهم بقتل المجنى عليها.

وشهد شقيق المجنى عليها وأنه قد ورد إليه إتصال هاتفى من والد المتهم أفاده بأن الأخير قتل المجنى عليها.

تحريات المباحث في قضية قاتل نجله

وشهد الرائد محمد حبيب معاون مباحث قسم شرطة الطالبية بأن والد المتهم والسالف ذكره أبلغه بواقعة قتل المتهم للمجنى عليها فقام بضبط المتهم، وبمواجهته أقر بأنه بيت النية على قتلها لوجود خلافات مستمرة بينهما وبتاريخ الواقعة إستل سلاح أبيض عبارة عن سكين من مطبخ شقة الزوجية، وقام بقتل المجنى عليها بتوجيه عدة ضربات الى عنقها، واستمر على ذلك حتى تأكد من وفاتها، وأضاف أنه بإجراءه للتحريات تأكد من صحتها وعزى قصد المتهم الى إزهاق روح المجنى عليها.

معاينة النيابة العامة لمسرح الجريمة

وثبت من معاينة النيابة العامة العثور على السكين الذي ارتكب بها المتهم واقعة الجريمة كما أقر المتهم بأنها التى ارتكب بها القتل.

تقرير مصلحة الطب الشرعى

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعى أنه وبفحص جثة المجنى عليها ظاهريا، تبين وجود جرح ذبحى عميق حدثت من الملامسه مع الجر على الجلد بنصل جسم صلب حاد وجائزة الحدوث من مثل حرز السكين المرسل من النيابة العامة، وأن باقى الإصابات جائزة الحدوث من مثل السكين المضبوط وتعزى الوفاة الى الإصابة القطعية الذبحية بالعنق وما نتج عنها من قطع كامل بعضلات العنق والأوعية الدموية الرئيسية بها، وكذا الممرات الهوائية وما صاحبهم من نزيف دموى غزير أدى للوفاة، والواقعة جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة، كما أثبت ذات التقرير وجود حرز لعظام جنين المتوفاة صابرين رفعت، وأن هذا الجنين أخذ من داخل رحم المجنى عليها وتم حفظ الجنين بحالته لحين ورود مقارنة لإجراء أبحاث البصمة الوراثية.

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