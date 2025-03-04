الثلاثاء 04 مارس 2025
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المجلس الأكاديمي لجامعة المنصورة الأهلية يعقد اجتماعا (صور)

مجلس جامعة المنصورة
مجلس جامعة المنصورة الأهلية، فيتو

 عقد المجلس الأكاديمي لجامعة المنصورة الأهلية جلسته رقم (14) برئاسة الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالشئون الأكاديمية.

ننشر أبرز موضوعات المجلس الأكاديمي لجامعة المنصورة الأهلية 

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة رشا بروة، عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، والدكتورة رئيفة علام، عميد كلية التمريض، الدكتورة أميرة طمان، مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، الدكتورة  نهى الوصيفي، مدير برنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، الدكتور أحمد الشيخ، مدير برنامج فارما D صيدلة إكلينيكية بكلية للصيدلة، الدكتور إيهاب عبد الحي، مدير برامج كلية الهندسة، الدكتور  نبيل عرفات، مدير برامج كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، أسامة موسى، المشرف العام على مقر الجامعة،  مجدي فريد، المشرف على الشئون المالية، وأحمد نظير، المشرف على المكتب الفني لرئيس الجامعة،  محمود فرج، مدير شئون التعليم والطلاب.

 

فريق Innovation Dynamo الممثل للجامعة لفوزه بالمركز الأول بمسابقة الابتكار والابداع

وفى بداية الاجتماع قدم  الدكتور شريف خاطر خالص التهاني لأسرة الجامعة والعمداء ومديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، كما هنأ رئيس الجامعة فريق Innovation Dynamo الممثل للجامعة لفوزه بالمركز الأول بمسابقة الابتكار والابداع على مستوى الجامعات المصرية.

افتتاح وحدة الرعاية الأولية والتي تُعد إضافة نوعية كبيرة

وأحيط المجلس بتفاصيل افتتاح وحدة الرعاية الأولية والتي تُعد إضافة نوعية كبيرة لخدمات الرعاية الصحية المقدمة لمنسوبي جامعة المنصورة الأهلية، الوحدة تضم أربع عيادات طبية متخصصة، مزودة بـ 12 سرير، مجهزة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية وصيدلية بالإضافة إلى كوادر طبية مؤهلة وهيئة تمريض متخصصة لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية العاجلة على مدار 24 ساعة.

 

اعتماد حوافز النشر الدولي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة

وأعتمد  الدكتور شريف خاطر، خلال جلسة المجلس الأكاديمي، الخطة الاستراتيجية للجامعة، كما اعتمد حوافز النشر الدولي  لأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة الأهلية بإجمالي (9) أبحاث بكليتي طب الأسنان والهندسة:
- 3 أبحاث بكلية طب الأسنان، منهم (1) بحث نشر في مجلات مصنفة Q1 و(2) بحث تم النشر في مجلات مصنفة Q2 من حيث الأداء والسمعة الأكاديمية.
- 6 أبحاث بكلية الهندسة، منهم 4 أبحاث تم نشرهم في مجلات مصنفة Q1 و(2) بحث تم النشر في مجلات مصنفة Q2 من حيث الأداء والسمعة الأكاديمية.

تشكيل لجنة عليا لأخلاقيات البحث العلمي بالجامعة لتدعيم المعايير الأخلاقية

ووافق المجلس على تشكيل لجنة عليا لأخلاقيات البحث العلمي بالجامعة لتدعيم المعايير الأخلاقية في كافة الاجراءات البحثية، من خلال نشر الوعي، وتقديم الاستشارات للباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، تحقيق الضوابط الأخلاقية في كافة خطوات البحث العلمي لمواكبة المعايير العالمية في جودة البحوث.

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انشاء مركز جامعة المنصورة الأهلية للتعليم الرقمي بكلية طب الأسنان

والموافقة على انشاء مركز جامعة المنصورة الأهلية للتعليم الرقمي بكلية طب الأسنان لتصميمات تركيبات الأسنان ليكون مركزًا معتمدًا لتدريب أطباء الأسنان في اقليم الدلتا.

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الابتكار والابداع التعليم والطلاب الدكتورة نهى الوصيفي مدير برنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان الدكتورة رئيفة علام عميد كلية التمريض الموضوعات الهامة المستلزمات الطبية تكنولوجيا العلوم الصحية شهر رمضان المبارك شئون التعليم والطلاب خدمات الرعاية الصحية

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