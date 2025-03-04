سيامة ثلاثة كهنة جدد لإيبارشية دير المحرق

ترأس نيافة الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء (المحرق) وإيبارشية الدير، قداس أحد الكنوز فىكاتدرائية القديس مارمرقس الرسول برزقة دير المحرق، بمشاركة نيافة الأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط. وسط أجواء روحية مميزة، شهد القداس مراسم سيامة ثلاثة كهنة جدد لخدمة الإيبارشية.

سيامة شمامسة

وخلال صلوات القداس، وبعد صلاة الصلح، تمت سيامة الشماس روماني سمير كاهنًا على كاتدرائية القديس مارمرقس باسم القس مكاريوس، كما نال الشماس أبرآم نصر السيامة بنفس الكاتدرائية تحت اسم القس بولا. أما الشماس جوذيف كميل، فقد تمت سيامته كاهنًا على كنيسة الشهيد مار جرجس برزقة دير المحرق، ليحمل اسم القس مكسيموس.

وعقب السيامة، من المقرر أن يقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية داخل دير السيدة العذراء (المحرق)، وفقًا للتقليد الكنسي، استعدادًا لبدء خدمتهم الرعوية.

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