إيبارشية مطاي تبحث دور الكهنوت في الكنيسة الأرثوذكسية

اجتمع مجمع كهنة إيبارشية مطاي وتوابعها في مقر المطرانية لعقد اجتماعهم الدوري، وذلك بحضور نيافة الأنبا جوارجيوس أسقف الإيبارشية.

وخلال اللقاء، ألقى نيافته كلمة روحية بعنوان "مجد الكهنوت"، حيث استعرض مكانة الكهنوت في الكنيسة ودوره في الخدمة الرعوية، كما تمت مناقشة عدد من التدابير الرعوية الخاصة بالإيبارشية، وأجاب على أسئلة الآباء الكهنة واستفساراتهم.

وفي ختام الاجتماع، احتفل الكهنة مع نيافته بالذكرى السابعة والأربعين لرهبنته، وسط أجواء من الفرح والمحبة، واختُتمت المناسبة بالتقاط الصور التذكارية تخليدًا لهذه اللحظة المميزة.



البابا تواضروس يكلف بسيامة ستة كهنة جدد في إيبارشية الأقصر



شهدت كاتدرائية السيدة العذراء بالأقصر احتفالًا كنسيًا مميزًا بسيامة ستة كهنة جدد للخدمة بكنائس الإيبارشية، وذلك بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،الذي أوكل هذه المهمة إلى نيافة الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة.

كهنة جدد

وسط أجواء من الفرح الروحي، تمت السيامة خلال قداس احتفالي امتلأت به جنبات الكاتدرائية، حيث نال الشماس ألبرت سمير نعمة الكهنوت على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالأقصر تحت اسم القس مارك، فيما سيم الشماس مراد راضي للخدمة بالكنيسة ذاتها باسم القس داود. أما الشماس چورچ نبيل فقد نال السيامة على مذبح الشهيدين مار بقطر وأبادير بالسواقي، ليحمل اسم القس كاراس، والشماس بولا أسعد على المذبح نفسه باسم القس إبراهيم.

كما تمّت سيامة الشماس ملاك ألفونس كاهنًا عامًا لخدمة قرى الأقصر تحت اسم القس أنجيلوس، والشماس شنودة منتصر كاهنًا عامًا للخدمة ذاتها باسم القس يشوع.

وشارك في صلوات القداس إلى جانب صاحبي النيافة الأنبا باخوم والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، عدد من المطارنة والأساقفة، من بينهم الأنبا بسادة مطران إخميم وساقلته، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، والأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، والأنبا أقلاديوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر.

كما شارك في الصلوات عدد من كهنة الأقصر والرهبان، وسط حضور كبير من أبناء الكنيسة الذين احتشدوا داخل الكاتدرائية، مملوءين بالفرح والابتهاج بهذه السيامات الجديدة التي تعكس استمرار رسالة الكنيسة في رعاية أبنائها وخدمتهم.

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