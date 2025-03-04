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رياضة

تقارير إسبانية: ريال مدريد يدفع راتبا خفيا لـ مبابي

كيليان مبابي،فيتو
كيليان مبابي،فيتو

 كشفت  صحيفة آس الإسبانية أن كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور لاعبا ريال مدريد، أصبحا يحصلان على نفس الراتب السنوي في ريال مدريد، حيث يتقاضى كل منهما 15 مليون يورو صافية في الموسم الواحد.

ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن وضع مبابي المالي يختلف بسبب طريقة انتقاله، حيث وصل إلى النادي الملكي بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، ما أعفى ريال مدريد من دفع أي رسوم انتقال.

لكن في المقابل، أوضحت آس أن النادي اضطر لدفع مكافأة توقيع ضخمة للنجم الفرنسي، ورغم عدم الكشف عن قيمتها رسميًا، فإن مصادر مختلفة تشير إلى أنها بلغت 40 مليون يورو.

وذكرت  الصحيفة أن هذه المكافأة تعد بمثابة راتب خفي، وهو أمر شائع في مثل هذه الصفقات.

فيما  كشفت صحيفة آس الإسبانية، أن  فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، يحصل على راتب 15 مليون يورو صافي في الموسم الواحد.

 

وأكدت الصحيفة أن فينيسيوس  يرغب في  زيادة هذا الرقم على الاقل 5 ملايين يورو ليصبح الراتب الصافي 20 مليون في الموسم.

 

فيما وجه النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، صدمة لنادي الهلال السعودي، الذي يرغب في الحصول على خدماته خلال بطولة كأس العالم للأندية.

 

وتلقى فينسيوس ذي الـ 24 عامًا، عروضًا مغرية للانتقال إلى السعودية، خاصة أن عقده الحالي ينتهي في صيف عام 2027.

 

ويرغب مسئولو دوري روشن في جلب اللاعب لصالح الأهلي أو الهلال، والأقرب لذلك الزعيم، نظرًا لمشاركته في مونديال الأندية.

عَقَدَ فينيسيوس جلستين مع مسئولي الدوري السعودي، الأولى كانت بشكل شخصي عبر الفيديو، والثانية مباشرة عبر ممثليه.

وتضمن العرض السعودي لجناح ريال مدريد، حصوله على راتب خيالي، بقيمة مليار يورو على 5 سنوات (200 مليون يورو سنويًا).

لكن لم يبد نادي الاتحاد  اهتمامه بأمر التعاقد مع لاعب ريال مدريد، خلال الصيف المقبل،  لاكتمال صفوفه.

وشارك فينيسيوس في 296 مباراة مع ريال مدريد، منذ انضمامه في صيف 2018 قادما من فلامنجو البرازيلي، وسجل 101 هدف وصنع 85 آخرين.

 

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