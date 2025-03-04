غضب في ريال مدريد من أنشيلوتي بسبب مبابي.. ماذا حدث؟

يواجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، حالة من الاستياء داخل قلعة سانتياجو برنابيو بسبب قراراته الفنية في آخر المواجهات.

استياء في ريال مدريد من أنشيلوتي بسبب تبديل مبابي ومشاركة أسينسيو

وقرر أنشيلوتي إخراج كيليان مبابي في الدقيقة 75، عندما كان ريال مدريد متأخرا بنتيجة 2-1 أمام ريال بيتيس يوم السبت الماضي في الليجا، ودفع بالبرازيلي إندريك بدلا منه، لكنه لم يتمكن من مساعدة الملكي على إدراك التعادل.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن هناك استياء داخل إدارة ريال مدريد بسبب إخراج أنشيلوتي للفرنسي كيليان مبابي أمام ريال بيتيس.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن مديري الريال لا يفهمون كيف يتم استبدال النجم الأول للفريق قبل نهاية المباراة بينما النتيجة 2-1 لصالح المنافس.

وأضاف "الشيرنجيتو": "مسألة مشاركة أسينسيو أيضا في بعض المباريات وجلوسه على مقاعد البدلاء في مباريات أخرى، رغم كونه أحد أفضل لاعبي الموسم وتقديمه أداء مميزا كلما دخل إلى الملعب، تعد نقطة أخرى تثير الجدل حول أنشيلوتي لدى إدارة ريال مدريد".

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