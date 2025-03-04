الثلاثاء 04 مارس 2025
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محافظات

ضبط 14 ألف صاروخ وألعاب نارية في حملة بالغربية (صور)

الألعاب النارية
الألعاب النارية

أكد اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية عن ضبط 14,186 صاروخ ألعاب نارية خلال حملة رقابية موسعة، نفذتها مديرية التموين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن، وذلك في اطار تشديد الرقابة على الأسواق ومنع انتشار المواد الخطرة التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.

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وأكد محافظ الغربية أن الحملات مستمرة بلا تهاون لمكافحة الاتجار غير المشروع بالألعاب النارية، مشددًا على أن المحافظة لن تسمح بتحويل فرحة المواطنين إلى كارثة بسبب الاستخدام العشوائي للمفرقعات، خاصة بين الأطفال والشباب. 

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لملاحقة المخالفين، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة لضبط الأسواق وتحقيق الردع العام.

 

وأوضح محافظ الغربية أن الألعاب النارية ليست مجرد وسيلة للترفيه، بل تمثل خطرًا داهمًا على حياة المواطنين، لما تسببه من إصابات خطيرة وحرائق، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على البيئة والأمن العام. ووجه المحافظ مديرية التموين والأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة، لضمان عدم تسرب هذه المواد الخطرة إلى الأسواق، والتعامل بكل حزم مع المخالفين.

كما شدد محافظ الغربية على تعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر الألعاب النارية، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية للإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في حماية المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة متكاملة لحماية المجتمع من الظواهر السلبية التي تهدد السلامة العامة، وتجسد التزام محافظة الغربية بتطبيق القانون بكل حزم لضمان بيئة آمنة ومستقرة.

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