توزيع 3150 وجبة إفطار وسحور على الأسر الأَولى بالرعاية بالإسماعيلية (صور)

قالت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، إنه تم التنسيق مع جمعيات ومؤسسات المجتمع الأهلي؛ للعمل على الوصول لأكبر عدد من الأسر المستحقة خلال الشهر الكريم.

تنظيم فعاليات منذ بداية شهر رمضان

وأضافت وكيلة التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، أنه بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تم تنظيم عدة فعَّاليات بداية من شهر رمضان المبارك، تمثلت في توزيع 1700 وجبة إفطار و1400 وجبة سحور؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

جانب من موائد الافطار،فيتو

جانب من موائد الافطار،فيتو

تقديم مساعدات وصناديق مواد غذائية

وفي سياق متصل، تم تقديم 250 وجبة إفطار وتوزيع صناديق مواد غذائية على الأسر من مستحقي تكافل وكرامة، وذلك داخل الخيمة الرمضانية بمركز ومدينة أبوصوير.

وجبات الإفطار والسحور،فيتو

وجبات الإفطار والسحور،فيتو

وجبات الإفطار والسحور،فيتو

استمرار الخيمة الرمضانية طول الشهر الكريم

وجبات الإفطار والسحور،فيتو

وجبات الإفطار والسحور،فيتو

وجبات الإفطار والسحور،فيتو





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