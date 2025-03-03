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دين ودنيا

5 رسائل هامة من الإفتاء إلى الموظفين والعمال بشأن الصيام في رمضان

دار الإفتاء، فيتو
دار الإفتاء، فيتو

حرصت دار الإفتاء على توجيه عدة رسائل هامة إلي الموظفين والآباء بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” وذلك على النحو التالي: 

رسائل دار الإفتاء إلى الموظف والعامل في رمضان 

- اعلم أن عملك الواجب عليك إذا أديته بإتقان، فهو لك عبادة. 
- سعي الأب الصائم في عمله من أجل اكتساب المال حتى يتمكن من الإنفاق على أسرته له ثواب عظيم عند الله عزَّ وجلَّ.
- الإرهاق نتيجة الصوم ليس مبررًا للتكاسل في أداء المهام الوظيفية، وتعطيل مصالح الآخرين، فالجميع مطالب ببذل جهده في أداء عمله.

- يجب عدم إهمال أو ترك العمل في رمضان بحجة الصيام؛ لأن العمل عبادة.
- تعبَّد إلى الله في رمضان بالإخلاص في عملك، فإتقان العمل من أوجب الواجبات.

كما بينت دار الإفتاء أركان الصيام وسننه وذلك على النحو التالي:

أركان الصيام 


النية
الإمساك عن كل ما يفطر

سنن الصيام 


تعجيل الفطر
تأخير السحور 
الإكثار من الطاعات 
البعد عن المعاصي
 

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أركان الصيام العمل في رمضان دار الإفتاء شهر رمضان المبارك شهر رمضان

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