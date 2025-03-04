انهيار الأسهم الأمريكية بعد دخول رسوم ترامب الجمركية على منتجات كندا والمكسيك حيز التنفيذ

تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء تطبيق التعريفات الجمركية على واردات بلاده من كندا والمكسيك بنسبة 25% اليوم الثلاثاء.



وفقدت الأسهم الأمريكية أغلب المكاسب التي حققتها أمس الإثنين وسجلت تراجعًا حادًّا عقب إعلان ترامب.

تراجع مؤشر "إس أند بي"

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأنه قبل نحو ساعة من ختام التعاملات، تراجع مؤشر "إس آند بي" 500 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.7% مقارنة بمستواه في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بعد ارتفاعه في بداية التعاملات بنسبة 0.4%.

وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي القياسي بمقدار 639 نقطة أي بنسبة 1.5% بعد أن كان قد ارتفع بمقدار 138 نقطة أي بنسبة 0.3% بحلول الساعة التاسعة و35 دقيقة صباحًا.

كما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.3% قبل ختام التعاملات، بعد ارتفاعه في الصباح بنسبة 0.6%

وشهدت سوق الأسهم الأمريكية أسبوعين صعبين، حيث بدأت بعد أن سجل مؤشر "ستاندرد آند بورز" 500 رقما قياسيا في أعقاب سلسلة من تقارير الأرباح التي فاقت التوقعات للشركات الأمريكية الكبرى، ثم هبطت السوق بشكل حاد بعد صدور بيانات الاقتصاد الأمريكي الأضعف من التوقعات، بما في ذلك بيانات أظهرت تزايد تشاؤم المستهلكين الأمريكيين بشأن التضخم، بسبب تهديد التعريفات الجمركية الجديدة.

في حين أبان تقرير اقتصادي نشر يوم الاثنين، نمو نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأقل من التوقعات.

وأشار معهد إدارة الإمدادات الأمريكي إلى تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 50.3 نقطة مقابل 50.9 نقطة خلال يناير، حيث تشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط ورغم أن النشاط الإجمالي لقطاع التصنيع مازال ينمو، فإنه لا ينمو بالقدر الذي توقعه خبراء الاقتصاد. وربما يكون الأمر الأشد إحباطا هو أن الشركات المصنعة تشهد انكماشا في الطلبات الجديدة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأسعار وسط مناقشات حول من سيتحمل رسوم ترامب الجمركية.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تدخل مجموعة من التعريفات الجمركية التي أعلنها ترامب على كندا والمكسيك والصين حيز التطبيق اليوم الثلاثاء.

سهم "إن فيديا" لأشباه الموصلات

وفي بداية تعاملات يوم الإثنين، تراجع سهم "إن فيديا" لأشباه الموصلات بنسبة 6.8% في حين تراجع سهم تسلا للسيارات الكهربائية بنسبة 1.9% بعد ارتفاعه بنسبة 2.3% في تعاملات الظهيرة. وتراجع سهم سلسلة متاجر البقالة كروجر بنسبة 2.3% بعد إعلان استقالة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي رودني ماكمولين في أعقاب تحقيق داخلي في سلوكه الشخصي.

صفقة السوق العالمية للرقائق الالكترونية

وأعلن الرئيس دونالد ترامب مساء الإثنين، أن شركة TSMC التايوانية لصناعة الرقائق الإلكترونية ستستثمر 100 مليار دولار في بناء مصانع لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين إن هذه الصفقة ستسمح للولايات المتحدة بالسيطرة على حوالي 40% من السوق العالمية للرقائق الإلكترونية.

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