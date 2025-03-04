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أخبار مصر

محافظة الجيزة تستعد لموجة الأمطار بنشر سيارات شفط المياه وفرق الطوارئ

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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 وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، كافة الأحياء والمراكز والمدن، بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لنشر سيارات ومعدات شفط مياه الأمطار وتوزيع الفرق الفنية وفرق العمل الميدانية في الشوارع، وذلك استجابةً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي توقعت تعرض عدة مناطق بالمحافظة لهطول الأمطار مساء اليوم الثلاثاء.

المتابعة المستمرة لتحديثات الطقس الواردة 

وأكد المحافظ أهمية المتابعة المستمرة لتحديثات الطقس الواردة من هيئة الأرصاد الجوية، لضمان الجاهزية الكاملة لمواجهة أي تجمعات للمياه في الشوارع الرئيسية والفرعية.

 كما شدد على ضرورة التأكد من كفاءة محطات الصرف الصحي، ومصارف توزيع المياه، وبلوعات تصريف الأمطار، خاصة في المناطق المعرضة لتراكم المياه، لتجنب أي تأثير على حركة المرور وسير المواطنين.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة محافظة الجيزة لمواجهة أي طوارئ ناتجة عن الأحوال الجوية، بما يضمن استمرار الخدمات وسهولة التنقل داخل المحافظة خلال فترة سقوط الأمطار.

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