الإثنين 03 مارس 2025
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محافظ الجيزة يقرر مجازاة نائب رئيس حي المنيرة الغربية بسبب التقصير

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

قام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بجولة تفقدية لعدد من الأحياء، شملت المنيرة الغربية، إمبابة، الوراق، وكرداسة، وذلك لمتابعة حالة النظافة، الإشغالات، وكفاءة الطرق، بالإضافة إلى متابعة سير العمل في محطة مناولة المخلفات بالوراق.

وخلال جولته التفقدية في أحياء المنيرة الغربية وإمبابة، شملت جولة المحافظ شوارع سور الشركة، العمارة، بشتيل، القومية، البوهي، الوحدة، الأقصر، والمطار، حيث لاحظ المحافظ قصورًا في متابعة مستوى النظافة بشارع بشتيل، إلى جانب عدم التعامل مع مخالفات الفرز بالطريق العام، مما دفعه إلى مجازاة نائب رئيس حي المنيرة الغربية.

 

كما كلف رئيس مدينة الجيزة بضرورة التواجد الميداني والمتابعة المستمرة لمستوى النظافة في هذا القطاع، سواء قبل الإفطار أو بعده، والتأكد من عدم وجود تجمعات للمخلفات حفاظًا على المظهر الحضاري للمنطقة.

تشديد على رفع كفاءة منظومة النظافة بالجيزة

ووجه محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة بتكثيف الجهود داخل الأحياء المستهدفة، مع زيادة دوريات النظافة والتأكد من تفريغ صناديق القمامة بشكل دوري، بالإضافة إلى تحسين كفاءة منظومة النظافة في مختلف الأحياء.

كما تفقد المحافظ موقع كسارة تحويل مخلفات الهدم والرتش إلى مواد تستخدم في أعمال الرصف والإنترلوك بشارع المطار في المنيرة الغربية، لمتابعة معدلات الإنجاز والتشغيل.

متابعة سير العمل في محطة مناولة المخلفات بالوراق

وحرص المحافظ خلال جولته على تفقد محطة مناولة المخلفات بالوراق، حيث شدد على ضرورة رفع المخلفات أولًا بأول، وعدم تأثر خطط العمل خلال شهر رمضان المبارك، خاصة مع الزيادة الملحوظة في حجم المخلفات اليومية.

محافظ الجيزة يستجيب لشكوى المواطنين بشأن الصرف الصحي في كرداسة

واستجابةً لشكوى تقدم بها أحد أصحاب المنشآت الصناعية بقرية كفر حكيم في مركز كرداسة، قام محافظ الجيزة بمعاينة المشكلة ميدانيًا، حيث ناقش عددًا من الحلول الفنية الممكنة لتحسين كفاءة شبكة الصرف الصحي في المنطقة، لضمان عدم تأثر النشاط الصناعي بها.

جهود مكثفة لتحسين الخدمات خلال شهر رمضان

وتأتي هذه الجولات ضمن خطة محافظة الجيزة لضمان تحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة المرافق خلال شهر رمضان، مع التشديد على متابعة النظافة، إزالة الإشغالات، وتحسين جودة الطرق لضمان راحة المواطنين وسهولة الحركة في الشوارع الرئيسية والفرعية.

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