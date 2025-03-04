أسعار الأرز والمكرونة بمعرض أهلًا رمضان في السبتية (صور)

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، معرض أهلا رمضان بمنطقة السبتية وذلك لتخفيف العبء على المواطن.



وأكد صابر أن الدولة لا تدخر جهدًا من أجل توفير السلع، وضمان ثبات الأسعار وخدمة المواطنين.

وأشار إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع كل من وزارة التموين والغرفة التجارية ومنظمات المجتمع المدنى وجميع الأجهزة المعنية من أجل التوسع فى إنشاء المعارض والمنافذ سواء أسواق اليوم الواحد أو معارض أهلا رمضان لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وخلق المنافسة بما يساعد على استقرار وتوازن الأسعار.

وفيما يلى أسعار المعروضات بمعرض أهلا رمضان:

أرز ريزو عريض الحبة ٥ ك ب 143 جنيه

ليبا شاى ناعم ١٠٠ جم ب ١٢ جنيه

بلح الأصيل ٧٠٠.جم ب ٣٢.٥

مكرونة مولينوو٥٠٠ جم ب ١١ جنيها

التكاميلية خميرةجافة ١٠٠ جم ب ١٥ جنيها

مكرونة فيرونا ٨ جنيه

عدس أصفر ليبا ٥٠٠ جم ب ٢٨ جنيه

قها صلصة ١١٠٠ جم ب ٦٠ جنيه

كهرمانة مسلى ب٣٢ جنيه

دقيق الحاسم ب١٨ جنيه

وكان محافظ القاهرة شدد على تكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى للمرور على الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية.

كما شدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بتكثيف الحملات لضبط الأسعار، ومتابعة توافر السلع التموينية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة اللحوم والدواجن والأرز والمستلزمات الرمضانية.

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