ضبط 4 سيدات حاولن تهريب كمية من المواد المخدرة بنفق الشهيد أحمد حمدى

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن النافذ بوزارة الداخلية، من ضبط 4 سيدات "لإحداهن معلومات جنائية" أثناء عبورهن نفق الشهيد أحمد حمدى بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس وبحوزتهن كمية من المواد المخدرة المتنوعة "، فى محاولة لتهريبها تمهيدا لترويجها بين راغبي الحصول عليها.



كانت معلومات قد وردت إلى الأجهزة الأمنية المختصة بتأمين محور قناة السويس، تفيد بقيام 4 سيدات إحداهن لها معلومات جنائية، بالاتجار فى المواد المخدرة، وأنهن يعتزمن تهريب كمية كبيرة من المخدرات المتنوعة عبر نفق الشهيد أحمد حمدى.

أكدت التحريات صحة المعلومات، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تمكن رجال الأمن من إلقاء القبض على السيدات الأربع، وعثر بحوزتهم على 11 كيلوجراما من مخدر “الهيدرو”، وأكثر من 4 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو مليون جنيه.. بمواجهتهن أعترفن بحيازة المواد المخدرة بقصد تهريبها والاتجار فيها.. تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على جلبها وترويجها.

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