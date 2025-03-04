مانشستر سيتي يضع شرطًا لتجديد عقد دي بروين

كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر سيتي وضع شرطا لتجديد عقد نجمه البلجيكي كيفين دي بروين موسما جديدا.



وينتهي تعاقد دي بروين مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة ميرور الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي مستعد لتجديد عقد دي بروين موسما جديدا، ولكن مع تخفيض راتبه الأسبوعي من 375 ألف جنيه إسترليني إلى 150 ألف جنيه إسترليني.

وأوضحت التقارير ذاتها أن اللاعب البلجيكي يملك عروضا من الدوريين السعودي والأمريكي ولكنه يرغب في خوض كأس العالم المقبلة ويجد في البقاء مع سيتي طريقه إلى ذلك.

فيما نشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي رسالة تهنئة وجهها نجوم الفريق بمشاركة الفرعون المصري عمر مرموش للجماهير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ونشر حساب مان سيتي على منصة إكس مقطع مصور لنجوم السيتي وعلق: رمضان مبارك للجميع من نادي مانشستر سيتي 🌙🩵

وفاز مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش على نظيره بليموث بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل بليموث هدف التقدم عن طريق لاعبه تالوفيروف في الدقيقة 38، وتعادل السيتي عن طريق أوريلي في الدقيقة الأولي من الوقت البدل الضائع للشوط الأول.

وأضاف أوريلي الهدف الثاني في الدقيقة 76، وسجل الثالث دي بروين في الدقيقة 90.

وبتلك النتيجة تأهل فريق ‏مانشستر سيتي إلى ربع‬ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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