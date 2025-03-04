الثلاثاء 04 مارس 2025
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حوادث

تجديد حبس سائق صدم شابًّا أثناء عبوره الطريق في السلام

متهمين
متهمين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس سائق متهم بصدم شاب أثناء عبوره الطريق بمنطقة الزهور في السلام مما أسفر عن إصابته إصابات بالغة، 15 يوما على ذمة التحقيق.


كان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات باستقباله شخصا يبلغ من العمر 39 سنة مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم وغيبوبة إثر إدعاء وقوع حادث تصادم.

وبالانتقال تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق بمنطقة الزهور في السلام اصطدمت به سيارة نتج عن ذلك إصابته وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة جنح السلام منطقة الزهور السلام النيابة العامة

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