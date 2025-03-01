السبت 01 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس سائق متهم بصدم شاب أثناء عبوره الطريق في السلام

حبس سائق متهم بصدم
حبس سائق متهم بصدم شاب أثناء عبوره الطريق

أمرت  نيابة السلام بحبس سائق متهم بصدم شاب أثناء عبوره الطريق بمنطقة الزهور في السلام مما أسفر عن إصابته إصابات بالغة 4 ايام علي ذمة التحقيق.

كان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات باستقباله شخصا يبلغ من العمر 39 سنة مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم وغيبوبة إثر إدعاء وقوع حادث تصادم.

وبالانتقال تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق بمنطقة الزهور في السلام اصطدمت به سيارة نتج عن ذلك إصابته وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة السلام قسم شرطة السلام أول أمن القاهرة

مواد متعلقة

مطار القاهرة يستقبل جثمان آية عادل ضحية حادث السقوط بالأردن

الاستماع لأقوال مصابي حادث اصطدام أتوبيس بحاجز خرساني بالطريق الصحراوي

الاستعلام عن الحالة الصحية لسايس أصيب في حادث تصادم بمدينة نصر
ads

الأكثر قراءة

بدءا من اليوم وحتى عيد الفطر المبارك، المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل سيد الناس لعمر سعد

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الأولى من فهد البطل والقنوات الناقلة

ضيع وقتنا، الخارجية الأمريكية تطالب زيلينسكي بالاعتذار

ساويرس عن تراشق ترامب وزيلينسكي: أذكى قرار للسيسي عدم الذهاب إلى البيت الأبيض

حالة الطقس أول أيام شهر رمضان 2025، أمطار على هذه المناطق

باليوم والساعة، موعد مباراة منتخب مصر للمحليين أمام جنوب إفريقيا

أخبار مصر: سبب صادم بوفاة شقيقتين بطب وصيدلة ببني سويف، زيادة سعر بيريل وفيروز، تفاصيل جديدة عن طرد زيلينسكي من البيت الأبيض

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يصبح أبا للمرة الـ14 (صور)

لأول مرة منذ 230 عاما، إعادة بناء وجه موزارت تكشف ملامحه الغامضة

رسميا، مايكروسوفت تعلن موعد إغلاق "سكايب" وتكشف عن البديل

غطت وجهها وكادت تبكي، شاهد رد فعل سفيرة أوكرانيا أثناء شجار ترامب وزيلينسكي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بدءا من اليوم، المواعيد الجديدة لقطارات الوجه البحري خلال شهر رمضان

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

أسعار الأرز الأبيض اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

ترامب يوبخ زيلينسكي ويطرده.. كواليس لقاء الـ 80 دقيقة في البيت الأبيض (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواعيد صلاة التراويح في محافظات مصر

تفسير حلم الصوم في المنام وعلاقته بقرب الفرج وزوال الهموم

حدث في 1 رمضان، فتح مصر على يد عمرو بن العاص

المزيد
الجريدة الرسمية