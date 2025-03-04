الثلاثاء 04 مارس 2025
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اقتصاد

الإحصاء: 9.6% ارتفاعًا في قيمة الصادرات خلال شهر ديسمبر 2024

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء،فيتو

أصدر  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الثلاثاء النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية ديسمبر 2024 وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 4.15 مليــار دولار خـــلال شهر ديسمبر 2024 مقابــل 3.67 مليــار دولار لنفـس الشهر مـن العــام السابـق بنسبــة ارتفــاع  قدرها 13.0 ٪.

• ومن أهم المؤشرات مايلى:

الصــــادرات    
وارتفعت قيمـــة الصـادرات بنسبـة  9.6٪ حيـث بلغـت 3.96 مليـار دولار خـلال شهــر ديسمبر  2024  مقابــل 3.61 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع  قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها: 
(منتجات البترول بنسبة 128.5٪، فواكه طازجه بنسبه 23.4٪، ملابس جاهزة بنسبـة 17.6%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبـة 37.1٪).   

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر ديسمبر 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( اسمــدة بنسبة  47.6%، البترول الخام بنسبة  66.2 %، بقـول جافـه  بنسبة 3.5٪،  أثاث  بنسبه 6.0% ).  
•  الــــــواردات 
ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 11.3٪ حيـث بلغـت 8.11 مليـار دولار خـــلال شهــر ديسمــبر  2024  مقابــــل  7.28 مليــار  دولار  لنفس الشهر من  العام السابــق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع  قيمــة واردات  بعض السلــع وأهمهـا:  
( الغاز الطبيعى  بنسبة  105.2%، سيارات ركوب  بنسبــة 17.0 %،  ذره  بنسبــة 38.6%، لدائن بأشكالها الاولية  بنسبــة  15.8%).

وانخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: (منتجات البترول بنسبة 23.6 %، مــواد أوليــة من حديــد او صلــب بنسبة 12.9%، أدوية ومحضرات صيدله بنسبة 22.3 ٪، قمح بنسبة 14.9%).

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الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التجارة الخارجية الميزان التجارى العجز فى الميزان التجارى

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