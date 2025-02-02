المعمل الجنائي يعاين حريق شقة بفيصل

أمرت نيابة الجيزة، بانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب اشتعال الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت أقوال شهود عيان، أن النيران اشتعلت بالشقة، وحاصرت الأطفال مما دفع عددا من الشباب، لتسلق واجهة العقار، عبر الشقق المجاورة، وتمكنوا من مساعدتهم، في الإفلات من النيران، وإنقاذهم قبل محاصرة الحريق لهم.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

حريق شقة داخل برج سكنى فى منطقة فيصل.. وبطولة شباب تنقذ 3 أطفال من جحيم النيران

وشهدت منطقة فيصل صباح اليوم الأحد، بطولة شباب فى إنقاذ 3 أطفال من جحيم النيران إثر اندلاع حريق داخل شقة.

حريق شقة داخل برج سكنى فى منطقة فيصل.. وبطولة شباب تنقذ 3 أطفال من جحيم النيران

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية في برج سكني أسفل فرع كازيون بمنطقة فيصل، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وسلم إنقاذ إلى مكان البلاغ للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع خطر الامتداد.

حريق شقة داخل برج سكنى فى منطقة فيصل.. وبطولة شباب تنقذ 3 أطفال من جحيم النيران

وتقوم قوات الحماية المدنية بأعمال مكافحة الحريق والسيطرة عليه وإجراء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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