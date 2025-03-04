أمن قنا يكشف ملابسات واقعة مقتل وإصابة 5 أشخاص في مشاجرة مسلحة قبل السحور

كشفت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا، عن أسباب معركة الأسلحة النارية التي شهدتها قرية جزيرة دندرة التابعة لمركز ومدينة قنا ،والتي راح ضحيتها شخصان فيما أصيب ٣ آخرون لا يزال يخضع للعلاج الطبى بمستشفى قنا.

وتبين من التحريات أن سبب اندلاع المشاجرة هو لهو الأطفال بالألعاب النارية والذي يتسبب في حالة من الزعر والخوف بين الأهالى.

كردون أمنى حول مكان الواقعة

على الفور فرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول موقع المشاجرة لوقف نزيف الدم ومنع تجدد الاشتباكات خاصة مع تشيع جثامين ضحايا الواقعة فجر اليوم “الثلاثاء”.

تفاصيل الواقعة بقنا

وقد قتل شخصان، وأصيب 3 آخرين، في مشاجرة بأسلحة نارية و"شوم" قبل السحور بين عائلتين في جزيرة دندرة، التابعة لدائرة مركز قنا، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة على الفور.

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بأسلحة نارية وعصا داخل قرية جزيرة دندرة التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة على الفور وتبين بعد الفحص مقتل “أ.ر.أ”، 22 عامًا، بطلق ناري و"س.ق.م"، يبلغ من العمر 63 عامًا، إثر التعدي عليه بعصا شوم، وإصابة ر.أ، يبلغ من العمر 56 عامًا، و"م.ص.م"، 45 عامًا، و"م.س.م"، يبلغ من العمر 44 عامًا، إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين في جزيرة دندرة مركز قنا.

نقل الجثث لمشرحة قنا الجامعى

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة، والمصابين إلى الاستقبال لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.