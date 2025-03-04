محافظ قنا يشهد الاحتفال الفني بالعيد القومي ويشيد ببطولات الأجداد وتلاحم أبناء المحافظة

في أجواء وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز بتاريخ قنا العريق، شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الاحتفال الفني الذي نظمه قصر ثقافة قنا بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وحضر الاحتفالية الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب محمد صدقى الكومي المستشار العسكري للمحافظة، ومحمود عبد الوهاب مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، والدكتور أحمد قناوي عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا، والرائد محمود عبد السلام الشيخ نائبًا عن قائد قطاع قنا العسكري، والنائب محمد الجبلاوي، والنائب مبارك عامر، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب مصطفى محمود، والنائبة سناء الحساني، والنائبة نجلاء باخوم، أعضاء مجلس النواب، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ، وأنور جمال مدير عام فرع ثقافة قنا، وجيهان رمزي مدير قصر ثقافة قنا، فضلًا عن عدد من القيادات التنفيذية والشعبية ورموز المجتمع القنائي، بالإضافة إلى حشد كبير من المواطنين الذين توافدوا لمشاركة فرحتهم بهذه المناسبة الغالية.

بدأت فعاليات الاحتفال بعروض فنية متميزة قدمها طلاب مديرية التربية والتعليم، حيث استقبلوا المحافظ بعروض استعراضية عبرت عن الهوية الثقافية لمحافظة قنا، تلا ذلك عروض للفنون الشعبية قدمها أطفال قصر ثقافة قنا، حيث قدموا فقرات استعراضية مستوحاة من التراث الصعيدي الأصيل، مما أضفى أجواءً حماسية بين الحضور وأعاد للأذهان الموروث الثقافي الغني الذي تميز به الصعيد عبر العصور.

وفي إطار الاحتفال، تم عرض فيلم تسجيلي يوثق واحدة من أروع البطولات الوطنية في تاريخ المحافظة، وهي بطولة أهالي قرية البارود ضد الحملة الفرنسية، حيث جسد الفيلم مقاومة الأهالي الباسلة وتصديهم للاحتلال بكل شجاعة وإيمان بوطنهم، ليخلدوا أسمى معاني التضحية والفداء، وقد لاقى الفيلم تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذين عبروا عن اعتزازهم بتاريخ محافظتهم المشرف.

و ضمن فقرات الحفل، قدمت فرقة قنا للموسيقى العربية عرضًا فنيًا متميزًا، حيث تفاعل الجمهور مع الأغاني الوطنية والموسيقى التراثية التي عززت الشعور بالانتماء والوطنية، وقد شكلت هذه الفقرة لوحة فنية راقية، أبرزت دور الفنون في التعبير عن حب الوطن وترسيخ الهوية الثقافية.

وفي كلمته خلال الاحتفال، أعرب الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، عن سعادته الكبيرة بحضوره وسط أهالي قنا في هذه المناسبة الوطنية العزيزة، مؤكدًا أن العيد القومي للمحافظة يمثل فرصة لاستحضار بطولات الأجداد واستلهام دروس الماضي من أجل بناء مستقبل مشرق.

وأضاف "عبدالحليم " إن الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة قنا هو مناسبة غالية على قلوبنا جميعًا، نستذكر خلالها تضحيات أجدادنا وبسالتهم في التصدي للحملة الفرنسية، فكما واجه أجدادنا التحديات بشجاعة، علينا اليوم أن نستلهم من روحهم الوطنية الدروس والعبر، وأن نعمل بجد وإخلاص من أجل نهضة محافظتنا وبلادنا، مشيرًا إلي أن الشجاعة والتضحية من أجل الوطن ليست مجرد ذكرى، بل هي نهج علينا أن نسير عليه في مواجهة التحديات الراهنة".

تكاتف الجهود والتعاون بين جميع فئات المجتمع بقنا

وأوضح محافظ قنا، أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود والتعاون بين جميع فئات المجتمع لدعم الدولة المصرية والوقوف خلف القيادة السياسية لمواجهة المخططات التي تستهدف الوطن.

وتابع قائلًا “نرسل من هنا، من قلب قنا، رسالة دعم ومساندة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدين أننا قادرون على حماية بلدنا والتصدي لأي مخططات تهدف إلى النيل من استقرارنا، وعلينا جميعًا أن نكون صفًا واحدًا خلف قيادتنا السياسية، وأن نعمل بجد لبناء قنا جديدة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة لأبنائها”.

ودعا المحافظ خلال كلمته جميع أبناء قنا إلى العمل الجاد والسعي نحو تحقيق النجاح في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.

واختتم الاحتفال وسط تفاعل كبير من الحضور، الذين عبروا عن فخرهم بتاريخ محافظتهم العريق، مؤكدين دعمهم الكامل لمسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية، كما وجه المواطنون الشكر للمحافظ على جهوده في دعم الثقافة والفنون، وتعزيز روح الانتماء الوطني بين أبناء قنا.

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