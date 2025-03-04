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خارج الحدود

الأونروا: 260 ألف طفل في غزة التحقوا بالتعليم عن بعد منذ بداية العام

مدارس الأونروا، فيتو
مدارس الأونروا، فيتو

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن قرابة 260 ألف طفل من قطاع غزة، التحقوا ببرنامج التعلم عن بعد التابع لها منذ يناير الماضى.

 وقف إطلاق النار

وأكدت "الأونروا" - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، أن فرقها تواصل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي في المنطقة الوسطى وخان يونس، مشيرة إلى أنها ساعدت أكثر من 15 ألف حالة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، ما أتاح لآلاف النازحين العودة إلى مناطق سكنهم ومنازلهم المدمرة.

 تحديات كبيرة أفرزتها حرب الإبادة الجماعية

وفي 23 فبراير الماضي، انطلق العام الدراسي الجديد في قطاع غزة وسط تحديات كبيرة أفرزتها حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على القطاع.

جدير بالذكر اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء الأسيرة المحررة في صفقة "طوفان الأقصى" بين "حماس" وإسرائيل إسراء خضر غنيمات من منزل عائلتها في بلدة صوريف شمال غرب الخليل بالضفة الغربية.

أسماء الفلسطينيين المفرج عنهم في المرحلة الأولى

وكانت إسراء غنيمات واحدة من بين الأسيرات الفلسطينيات اللاتي تم الإفراج عنهن من السجون الإسرائيلية ضمن صفقة "طوفان الأقصى".

ففي يوم 19 يناير الماضي أعلن نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين القائمة الأولى من أسماء الفلسطينيين المفرج عنهم في المرحلة الأولى من عملية التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تضمنت 69 امرأة و21 طفلا.

جيش الاحتلال الإسرائيلي

واشتملت قائمة المفرج عنهن إسراء غنيمات، قبل أن يعاود جيش الإحتلال الإسرائيلي اعتقالها في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

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وكالة الأمم المتحدة الأونروا غزة وقف اطلاق النار

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