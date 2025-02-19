جوتيريش: اقتحام قوات الاحتلال لمدارس الأونروا غير مقبول

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية لـ 3 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس وانتهاك حرمة مباني الأمم المتحدة في القدس الشرقية.

اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية لـ 3 مدارس تابعة لوكالة الأونروا

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "إن استخدام الشرطة الإسرائيلية للغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في البيئات التعليمية أثناء تعلم الطلاب يعد أمرا غير مقبول"، مشددا على أن هذه التدابير تشكل انتهاكا واضحا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

إغلاق مدارس تابعة للأونروا يشكل انتهاكا للحق الأساسي في التعليم

وكان المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، قد أكد أمس بأن اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية مدارس للأونروا في القدس وقلنديا والأمر بإغلاقها يشكل انتهاكا للحق الأساسي في التعليم، وكذلك انتهاكا لامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

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