القمة للسماوي، ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وإنبي

ترتيب الدوري المصري، تستكمل اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ 17 والأخيرة لمسابقة الدوري المصري بثلاث مواجهات، على رأسها الزمالك وإنبي، والاتحاد السكندري مع سموحة، وزد مع الاسماعيلي.

ترتيب فرق الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وإنبي

1- بيراميدز 39 نقطة

2- الأهلي 36 نقطة

3- المصري البورسعيدي 30 نقطة

4- الزمالك 29 نقطة

5- البنك الأهلي 29 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7- فاركو 23 نقطة

8- حرس الحدود 22 نقطة

9- طلائع الجيش 21 نقطة

10- زد اف سي 20 نقطة

11- بتروجيت 19 نقطة

12- الاتحاد السكندري 18 نقطة

13- الجونة 17 نقطة

14- غزل المحلة 17 نقطة

15- سموحة 17 نقطة

16- الإسماعيلي 13 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط

جدول ترتيب الدوري المصري



وكانت مباريات الجولة الـ 17 لبطولة الدوري المصري انطلقت أمس الاثنين وشهدت تعادل فاركو مع الجونة 0-0، وفوز البنك الأهلي أمام حرس الحدود 2-1، والمصري علي مودرن سبورت 4-2.

وتختتم الجولة الـ17 والأخيرة للمرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز غدا بمواجهات الأهلي ضد طلائع الجيش، وبيراميدز مع سيراميكا كليوباترا، وبتروجت مع غزل المحلة.

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