أرقام أنشيلوتي ضد سيميوني قبل ديربي مدريد في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي نظيره فريق أتلتيكو مدريد بقيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وقبل مباراة الليلة في ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو، التقي أنشيلوتي مع سيميوني في 26 مباراة في جميع المسابقات، حقق الفوز في عدد 9 مباريات والخسارة في مثلهم وحسم التعادل 8 مباريات.

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أعلن عن قائمة فريقه لمواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة عودة الأوروجوياني فيدي فالفيردي، بعد شفائه من الإصابة، في حين يغيب الإنجليزي جود بيلينجهام للإيقاف.

قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

وجاءت قائمة الفريق الملكي لمباراة الديربي كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - جونزاليس.

خط الدفاع: ألابا - فاسكيز - جارسيا - روديجر - ميندي - أسينسيو.

خط الوسط: كامافينجا - فالفيردي - مودريتش - جولر - تشواميني.

خط الهجوم: فينيسيوس - مبابي - رودريجو - إندريك - دياز.

وتأهل أتلتيكو مدريد إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، من مرحلة الدوري بشكل مباشر، بينما اضطر الريال لمواجهة مانشستر سيتي في الملحق، ليتفوق عليه (3-2) ثم (3-1) ويضرب موعدا مع جاره وغريمه اللدود.

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