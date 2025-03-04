مواجهة صعبة بين الاتحاد السكندري وسموحة الليلة بالدوري

يلتقي فريق الاتحاد السكندري نظيره سموحة في ستاد الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة الاتحاد السكندري وسموحة

ومن المقرر أن تقام مباراة سموحة والاتحاد السكندري في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.

موقف الفريقين من جدول الدوري

الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف يحتل المركز الثاني عشر في جدول الدوري برصيد 18 نقطة من أربعة انتصارات وستة تعادلات وست هزائم وجمع أربع نقاط فقط من المباريات الخمس الأخيرة بالفوز على الجونة والتعادل مع إنبي والهزيمة أمام المصري والبنك الأهلي وبيراميدز ويسعى للفوز والوصول للنقطة 21.

وفي المقابل، يحتل سموحة بقيادة أحمد سامي المركز الرابع عشر في جدول دوري نايل برصيد 17 نقطة من خمسة انتصارات وتعادلين وتسع هزائم وخسر مبارياته الثلاث الأخيرة أمام إنبي والبنك الأهلي والمصري ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 20.

قائمة الاتحاد السكندري لمباراة سموحة



واختار طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم:

المهدي سليمان وصبحي سليمان ومصطفى إبراهيم ومحمد المغربي وكريم الديب وأحمد أيمن ومؤمن شريف وسمير فكري وعبد الله بكري وعمر الوحش وعبد الغني محمد وإسلام سمير ومورو ساليفو وعبد الله دياباتيه ويوسف أسامة نبيه وفادي فريد وأدهم علاء وشكري نجيب وإيمانويل ايبيه ومحمد فارس.

وشهدت القائمة غياب 12 لاعبا سواء للإصابة أو لأسباب فنية وهم: أحمد دعدور وعمرو جمعة وأحمد عيد ونور الدين البحار وكرامو ومروان داوود وناصر ناصر وبيكالي أوبامي ومحمود شبانة وهشام عادل ومحمود علاء ومحمود المتولى.

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