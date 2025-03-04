ميلي بوبي براون تهاجم الصحافة (فيديو)

هاجمت الممثلة البريطانية، ميلي بوبي براون الصحافة، بسبب التنمر وانتقاد شكلها وجسدها، في مقالاتهم "المزعجة" علي حد وصفها.

وقالت ميلي بوبي، في مقطع فيديو، نشرته علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها،:"يتصرفون وكأنني من المفترض أن أبقى متجمدة في الزمن، وكأنني يجب أن أظل كما كنت في الموسم الأول من مسلسل Stranger Things ، ولأنني لم أفعل ذلك، أصبحت الآن هدفًا... هذه ليست صحافة…هذا تنمر.. حقيقة أن الكتاب البالغين يقضون وقتهم في تشريح وجهي وجسدي واختياراتي، أمر مزعج.. حقيقة أن بعض هذه المقالات كتبها نساء؟ أسوأ من ذلك.. نحن نتحدث دائمًا عن دعم ورفع معنويات الشابات، ولكن عندما يحين الوقت، يبدو من الأسهل هدمهن من أجل النقرات.. لا يستطيع الأشخاص المحبطون التعامل مع رؤية فتاة تصبح امرأة وفقًا لشروطها، وليس شروطهم.. أرفض الاعتذار عن النضوج.. أرفض أن أجعل نفسي أصغر لتناسب التوقعات غير الواقعية للأشخاص الذين لا يستطيعون التعامل مع رؤية فتاة تصبح امرأة.. لن أشعر بالخزي بسبب مظهري أو ملابسي أو الطريقة التي أقدم بها نفسي".

Millie Bobby Brown calls out the press for headlines and articles about her body. pic.twitter.com/trM9eTFh9R — Pop Base (@PopBase) March 4, 2025

عرض الموسم الأخير لمسلسل Stranger Things على جزئين

في سياق متصل، أفادت عدد من التقارير الصحفية، أن الموسم الخامس والأخير، من مسلسل نتفليكس الشهير، "Stranger Things"، سيُقسم إلى جزأين، عند عرضه على منصة نتفليكس.

وأوضحت التقارير، أن من المقرر أن تعرض منصة نتفليكس الموسم الخامس والأخير من "Stranger Things، في شهري أكتوبر ونوفمبر من هذا العام.

فرانك دارابونت يكشف سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات مسلسل STRANGER THINGS

فيما كشف المخرج الشهير، فرانك دارابونت، عن سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات الموسم الخامس من مسلسل STRANGER THINGS.

وقال فرانك في تصريحات صحفية،: "أنا وزوجتي نحب هذا المسلسل، الصناعة الآن مليئة بأشخاص فظيعين، يقومون بأشياء فظيعة، لأسباب جشعة، لكن هذا المسلسل رائع، ومليء بالعواطف".

بدء تصوير الموسم الأخير من Stranger Things

وأعلنت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم، نتفليكس، رسميا عن بدء تصوير الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things.

وكشفت الشبكة الرقمية الشهيرة، أن الموسم الخامس والأخير من مسلسل Stranger Things، سيعرض على الشاشة عام 2025.

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