أمين المجلس الإسلامي العربي في لبنان يفجر مفاجأة في اغتيال رفيق الحريري (فيديو)

كشف الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان، محمد علي الحسيني، أن الشهيد رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق هو الذى أعد العدة لعملية السلام فى جنوب لبنان، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي والسوري من جنوب لبنان.



وقال خلال لقائه ببرنامج "الليوان"، تقديم الإعلامي عبد الله المديفر على فضائية "روتانا خليجية"، إن الشهيد رفيق الحريري أراد ان يسحب البساط والحجة من حزب الله وأن وجوده فى جنوب لبنان بعد انسحاب الجيش السوري وجيش الاحتلال لم يعد له مكانا، بعد تحرر لبنان، وبالتالي ينبغي الذهاب إلى الإعمار والتنمية، ولكن هذا لم يكن فى صالح حزب الله وبالتالي إيران.

وأضاف أن مشروع رفيق الحريري، هو ضرب لأهداف إيران للتوسع في المنطقة وتدخلاتها، فإيران لا تستطيع أن تدخل دولة بها مناعة وطنية، والدليل على ذلك دخول طهران إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن، والسبب فى ذلك غياب الوطنية والتصدي لها.

السيد محمد الحسيني: عملية اغتيال رفيق الحريري كانت بتنفيذ من حزب الله.. وإيران لا تستطيع دخول بلد فيه مناعة وطنية#محمد_الحسيني_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/IIWkP6Rwto — الليوان (@almodifershow) March 3, 2025



وأوضح أن إيران وجدت فى لبنان المكان الأمثل المهيأ لدخوله، خاصة أنها كانت قد أعدت فصيل "حزب الله"، واستفاد من اجتياح إسرائيل للبنان إلى يومنا هذا، وهذا الفصيل يتحكم فى شئون لبنان، مشيرا إلى أن اغتيال رفيق الحريري، فى عام 2005، نسف مشروعه، ومنذ ذلك الوقت ولبنان غير مستقر.



وأكد ان اغتيال رفيق الحريري كانت من تنفيذ حزب الله، باعتبار أن "الحريري"، أهم شخصية عالمية سنية فى لبنان، وضرب مشروعه التنموي، موضحا: " رفيق الحريري كانت تربطه علاقات قوية بالاتحاد الأوروبي وبالرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك وأمريكا والدول العربية وخاصة مصر، وكان شخصية معروفة عالمية وكان حجر زاوية فى المنطقة، وقد تم إزاحته من أمام المشروع الإيراني بيد حزب الله".

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