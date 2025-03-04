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ثقافة وفنون

معاوية الحلقة 3، انتصار المسلمين في معركة اليرموك ورحيل مؤثر لوالدة معاوية (صور)

معركة اليرموك، فيتو
معركة اليرموك، فيتو

مسلسل معاوية الحلقة 3، شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "معاوية" والذي يتناول حياة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، العديد من التطورات، حيث تبدأ برحيل الخليفة أبو بكر الصديق وتولي عمر بن الخطاب الخلافة من بعده. 

مسلسل معاوية الحلقة 3 

وضمن أحداث الحلقة، وبعد تجهيز استمر طويلا، ينتصر المسلمون على الروم في معركة اليرموك، وهي المعركة التي شارك فيها معاوية وشقيقة يزيد ووالدهم أبو سفيان، حيث فقد بصره خلال أحداث المعركة. 

وكانت رفقة الجند هند بنت عتبة والدة معاوية تحفزهم قبيل المعركة، إلا أنها تتعرض لمرض شديد بعد انتهاء المعركة تتوفى على أثره، وذلك في مشهد مؤثر بين أبنائها وزوجها وأهلها. 

مسلسل معاوية 

ويتناول المسلسل قصة حياة ومسيرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، منذ نشأته بمكة مرورا باعتناقه الإسلام، واختيار النبي محمد صلي الله عليه وسلم له ليكون أحد كتاب الوحي، ثم اختياره لولاية الشام في عهد الخلفاء الراشدين.

ثم أحداث الفتنة الكبرى وما تلاها، حتى تولية خلافة المسلمين وتأسيسه للدولة الأموية ليصبح أول ملك في الإسلام، واستمرت دولته من بعده لعقود طويلة، وامتدت من الشرق وحتى الأندلس بأوروبا. 

أبطال مسلسل معاوية 

ومسلسل “معاوية” من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج طارق العريان، والعمل بطولة نخبة من نجوم الوطن العربي ومنهم: لجين إسماعيل، إياد نصار، سهير بن عمارة، عائشة بن أحمد، جميلة الشيحي، وائل شرف، يزن خليل، أسماء جلال، سوسن بدر، أيمن زيدان، وغيرهم. 

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