الثلاثاء 04 مارس 2025
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ثقافة وفنون

سحر رامي تكشف تطورات جديدة بشأن ظهور فيلم "كابوريا 2"

الفنانة سحر رامي
الفنانة سحر رامي وفيلم كابوريا، فيتو

كشفت الفنانة سحر رامي، كواليس تحضيرها للفيلم الجديد، كابوريا 2، نافية ما تردد عن وجود خلاف بينها وبين الفنان الراحل هيثم أحمد زكي بسبب فيلم كابوريا، مؤكدة أن هذه مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.

 

حقيقة خلافها مع هيثم أحمد زكي

وتابعت خلال الجزء الثاني من لقائها ببرنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم، لم أقابل هيثم أحمد زكي في حياتي مطلقًا، ولم يكن هناك أي حديث بيننا عن تقديم جزء ثانٍ من الفيلم وفوجئت بانتشار شائعة خلافي معه.

 

الجزء الثاني من فيلم كابوريا

وعن الجزء الثاني من كابوريا، أكدت أنها وقّعت عقدًا مع الشركة المنتجة لاستخدام بعض المشاهد والموسيقى الأصلية للفيلم، لكنها لا تعرف أي تفاصيل عن قصة الفيلم الجديدة أو الأبطال المشاركين فيه. 


وأضافت: "الفيلم ليس ملكي، لكن الموسيقى والمشاهد القديمة سيتم استخدامها للربط بين العملين، وهذا هو سبب توقيعي مع الشركة المنتجة أما باقي التفاصيل فلا أعلم عنها شيئًا بعد."

 

سحر رامي تكشف كواليس اختيارها لدورها في "كابوريا"

وأكدت الفنانة سحر رامي: فيلم كابوريا كان محطة هامة في مشوارها الفني، بل وفي تاريخ السينما المصرية ككل، مشيرةً إلى أنها حصدت جوائز عن دورها فيه، ما يعكس نجاح التجربة.


وعن الاتهامات التي طالتها بشأن فرض زوجها، الفنان الراحل حسين الإمام، لها على أسرة الفيلم، ردت:"الحقيقة أن المخرج الكبير خيري بشارة هو من اختارني للدور، ولم يكن لحسين أي تدخل في ذلك لو كان الأمر كذلك، لماذا لم نكن أنا وحسين أبطال الفيلم؟ بالعكس، الأدوار كانت موزعة بما يخدم القصة، وأحمد زكي كان النجم الرئيسي، ورغدة قدمت دورها ببراعة،  أنا قدمت دوري كما يجب، والجمهور والنقاد أشادوا بي، فلماذا يتم التقليل من مجهودي؟".


وأضافت أن صناعة السينما لا تعتمد على المجاملات، وأن نجاحها في كابوريا لم يكن وليد الصدفة أو بفضل تدخل أحد، بل جاء نتيجة اجتهادها وإتقانها للدور الذي قدمته. واختتمت حديثها قائلة: "البعض يبحث عن الهجوم فقط، لكن الأهم هو أنني أؤمن بما قدمته، والجمهور كان الحكم الحقيقي."

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