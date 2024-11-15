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ثقافة وفنون

خيري بشارة يكشف سر رفضه عمل جزء ثان من فيلم كابوريا

خيري بشارة، فيتو
خيري بشارة، فيتو

كشف المخرج خيري بشارة عن حقيقة عمل فيلم كابوريا الجزء الثاني والذي قدم منه أحمد زكي الجزء الأول وحقق نجاحًا كبيرًا.

 

خيري بشارة يكشف حقيقة عمل جزء ثان من كابوريا 

وقال خيري بشارة في تصريحات له عقب انتهاء ندوته في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، إنه لم يفكر في عمل جزء ثانٍ من كابوريا، لأسباب عديدة منها عدم تعويض الفنان أحمد زكي وحسين الإمام.

وأضاف “بشارة" أن من وجهة نظره لا يوجد هناك نجم شباك بعينه بل كل عصر له فرسانه مفيش حد مخلد، وأنه على مر العصور هو الفارس. 

ونظم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 ندوة خاصة للمخرج خيري بشارة الذي كشف فيها عن العديد من الأسرار.

 

والمخرج خيري بشارة، كواليس تحضيراته لفيلم كابوريا قائلًا: "قررت تقديم عمل مختلف عن الـ 4 أفلام التي سبقت هذا العمل".

وأضاف خيري بشارة خلال ندوته بمهرجان القاهرة السينمائي، أنه تعرض لموقف طريف من قبل الجمهور موضحًا: “واحد وقفني في الشارع وقال لي جالي ذبحة صدرية بسبب فيلم يوم حلو ويوم مر”. 

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس.

 

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المخرج خيري بشارة خيري بشارة خيري بشارة يكشف حقيقة عمل جزء ثاني من كابوريا فيلم كابوريا أحمد زكي

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