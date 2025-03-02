الإثنين 03 مارس 2025
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ثقافة وفنون

هل تعرضت سحر رامي للخيانة؟ رد واضح من الفنانة

سحر رامي، فيتو
سحر رامي، فيتو

ردت الفنانة سحر رامي، عند سؤالها عما إذا كانت تعرضت للخيانة من صديقة مقربة، وأكدت أن هذه الأمور تحدث كثيرًا، لكنها حمدت الله على عدم تعرضها لمثل هذه المواقف القاسية.

هل تشعر سحر رامي بالندم؟

وأشارت إلى أنها لم تندم على أي شيء في حياتها، ولم تشعر يومًا بأنها ظلمت نفسها أو ابتعدت عن الفن، قائلة: "الفن هو كل حياتي، لقد نشأت بداخله ولم أعرف شيئًا غيره". 

ترك سحر رامي رقص الباليه

وأوضحت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم، أنها في بداية مسيرتها قررت مع إحدى صديقاتها ترك الباليه والتوجه إلى مسار آخر، لكن لكل واحدة منهما انتهى بها المطاف في طريق مختلف.

عمل سحر رامي مضيفة طيران

ولفتت سحر رامي إلى أنها تقدمت للعمل كمضيفة طيران، لكنها لم تستمر فيها، فقد كان شغفها بالفن أقوى وجعلها تعود سريعًا إلى مجالها الإبداعي.

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