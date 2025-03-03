بداية من أبريل المقبل، 8 دول بتحالف «أوبك بلس» تعاود زيادة إنتاج النفط

قررت 8 دول منتجة للنفط في تحالف "أوبك +" العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا بدءا من أول أبريل المقبل.

دول أوبك + تعلن زيادة الإنتاج بداية من أبريل

جاء ذلك خلال اجتماع الدول الثماني الأعضاء في تحالف "أوبك بلس"، والتي أعلنت سابقا عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، وهي: المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، افتراضيا اليوم الاثنين، لمراجعة ظروف السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.

وذكر البيان الختامي لاجتماع دول أوبك بلس، أنه مع الأخذ بعين الاعتبار أساسيات السوق الصحية والتوقعات الإيجابية للسوق تم إعادة التأكيد على قرار المنتجين الثمانية المتفق عليه في 5 ديسمبر الماضي للمضي قدما في العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا بدءا من أول أبريل 2025، مع الحفاظ على القدرة على التكيف مع الظروف المتطورة.

وأضاف بيان أوبك +، أنه بناء على ذلك، قد يتم إيقاف هذه الزيادة التدريجية مؤقتا أو عكسها وفقا لظروف السوق وستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط.

الدول الثمانى فى أوبك بلس تزيد إنتاج النفط

وبحسب بيان تحالف الدول المنتجية للنفط، جددت الدول الثماني التزامها الجماعي بالامتثال الكامل للتعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج كما تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الثالث والخمسين في 3 أبريل 2024.

كما أكدت عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات زائدة عن الحد منذ يناير 2024، وفقا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة أوبك، وضمان استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.

ووافقت الدول الأعضاء التي لديها كميات إنتاج زائدة على إعداد خطط التعويض الخاصة بها مقدما، بحيث يتم تعويض المزيد من الكميات المنتجة الزائدة في الأشهر الأولى من فترة التعويض، وستقدم جداول التعويض المحدثة الخاصة بها إلى أمانة أوبك بحلول 17 مارس الجاري.

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