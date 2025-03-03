فيتو تكشف في عددها الجديد: رسائل القمة الطارئة لترامب وإسرائيل.. التهجير خط أحمر

تكشف فيتو في عددها الجديد كواليس وأسرار أبرز الملفات الساخنة على الساحة، حيث تسلط الضوء على رسالة القمة الطارئة لترامب وإسرائيل التي تؤكد أن التهجير خط أحمر، إلى جانب تحقيقات حصرية وحوارات خاصة تكشف خفايا الأحداث الجارية.



كما تقرأون في العدد:

🔹 عصام كامل يكتب: علموا أولادكم أن قتال الصهاينة شرف، وأن المقاومة ليست إرهابًا.

🔹 خفايا صراع النصاب والطماع في فضاء المنصات الإلكترونية.. كيف انتشرت ظاهرة المستريح أون لاين؟

🔹 مساعد وزير الداخلية لتكنولوجيا المعلومات يكشف: "fbc وأخواتها" تخترق الحسابات الشخصية وتتلاعب بأموال العملاء.

🔹 رئيس "اتصالات النواب": لا يوجد قصور تشريعي.. والعقوبة تصل إلى "المؤبد"!

🔹 وزير الأوقاف في حوار خاص: رقابة صارمة على المساجد.. والخطبة الموحدة ضرورية لترسيخ الخطاب الوسطي.

🔹 ياسر جلال يفجر مفاجأة: التحضير للجزء الثالث من مسلسل "جودر".

🔹 بالأرقام.. بورصة مطربي الشعبي والمهرجانات في دراما رمضان.. من يتصدر المشهد؟



كل هذا وأكثر تجدونه في فيتو.. ترقبوا التفاصيل الكاملة

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