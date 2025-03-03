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رياضة

تشكيل يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

يوفنتوس الإيطالي،
يوفنتوس الإيطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، أعلن المدير الفني لفريق يوفنتوس تشكيل فريقه ضد هيلاس فيرونا المقرر إقامتها فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم الإثنين، على ملعب "إليانز استاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تشكيل يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا

ويدخل فريق يوفنتوس مباراته أمام هيلاس فيرونا بتشكيل مكون من:

دي جريجوريو؛ ويا، جاتي، كيلي، كامبياسو؛ لوكاتيلي، تورام؛ نيكو جونزاليس، ماكيني، يلدز؛ كولو مواني".

تشكيل يوفنتوس
تشكيل يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا، فيتو

مباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 49 نقطة، فيما يأتي هيلاس فيرونا في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.

ويبحث يوفنتوس عن مواصلة الانتصارات في الدوري الإيطالي، وتحقيق الفوز الخامس على التوالي بالبطولة.

ويتطلع اليوفي للخروج بالثلاث نقاط أمام هيلاس فيرونا من أجل تأمين المربع الذهبي والهروب من ملاحقة لاتسيو، ومصالحه جماهيره بعد الوداع المُخزي لبطولة كأس إيطاليا.

يوفنتوس يود دوري أبطال أوروبا

وكان ودع يوفنتوس مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز ذهابًا على إيندهوفن الهولندي 2-1، والخسارة إيابًا بنتيجة 1-3، كما ودع السيدة العجوز كأس إيطاليا، من الدور ربع النهائي، عقب الخسارة أمام إمبولي بركلات الترجيح 2-4.

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