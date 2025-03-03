عبد المحسن سلامة بـ فيتو: زيادة البدل تعتمد على قوة النقيب وقدرته على التفاوض (فيديو وصور)

زار الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين موقع وجريدة فيتو فى إطار حملته الانتخابية لانتخابات نقابة الصحفيين، مؤكدا دعمه لكل الإصدارات وحزنه لإغلاق أى نافذة صحفية، مشيرا إلى أن المستقبل للصحافة رغم التحديات التى تمر بها المهنة، مطالبا الشباب بعدم إشغال عقلهم بالتحديات لأن الصحافة ليس لها بديل.

لدى تجربة أكثر من 20 عاما فى العمل النقابي

وقال سلامة فى كلمته :أحد أسباب خوضى لانتخابات نقابة الصحفيين على منصب النقيب هو مواجهة هذه التحديات معتمدا على تجربتى السابقة، فأنا لديَّ تجربة أكثر من 20 عاما فى العمل النقابى، ونحن أمام تحديات كبرى، وهذا ما رشحت نفسى من أجله خاصة، وأن هذه التحديات تقترب من التحديات الوجودية.

النقابة لم تغلق فى عهدى ساعة واحدة

وواصل سلامة حديثه قائلا: النقابة لم تغلق فى عهدى ساعة واحدة وكل الأنشطة والمؤتمرات كانت حاضرة، ونقابة الصحفيين كانت أشبه بخلية نحل، فضلا عن أن إنجازاتنا كانت كثيرة فى مجال الحريات والأنشطة مثل الشهر العقارى والمجمع الاستهلاكى ومعهد التدريب وأرض المستشفى، فضلا عن الاهتمام بالصحف المعطلة وتوفيرإعانة البطالة.

السعى لحل مشكلات 700 زميل مع التأمينات

وتابع سلامة: أسعى لحل مشكلات 700 زميل مع التأمينات، وناقشنا البدائل لإيجاد حلول لهذه المشكلات إلى جانب أن مستشفى الصحفيين أصبحت أمرا ضروريا ونسعى لتطوير مشروع العلاج وزيادة نسبة المساهمة، فيه خاصة بعد أن أصبح مشروع العلاج أمرا شديد الحيوية لارتفاع تكاليفه.

وتطرق سلامة إلى ملف الحريات والصحفيين المحبوسين، فقال: هذا الأمر على رأس أولوياتي أيضا إلى جانب الملف الاقتصادى لأنه لا كرامة لصحفى دون حياة كريمة، فلدى ملف اقتصادي كامل يتضمن زيادة البدل وتوفير شقق ، وزيادة البدل تتوقف على قوة نقيب الصحفيين وقدرته على التفاوض.

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