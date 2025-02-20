عبد المحسن سلامة: مركز التدريب بنقابة الصحفيين جزء أساسي من برنامجي الانتخابي في 2017

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق، والمرشح على نفس المنصب في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، إن مركز تدريب نقابة الصحفيين كان ضمن النقاط الأساسية في برنامجي الانتخابي عام 2017، ولو كان الزميل يحيى قلاش قد بذل بمجهود في هذا الملف أشكره عليه، ولكن مركز التدريب لم يكن ضمن البرامج الانتخابي لأي زميل في هذا التوقيت.

مركز تدريب الصحفيين

وتابع:" ولديّ مفهوم جديد لمركز التدريب خلال الدورة المقبلة؛ حيث سأعمل على تطويره إلى معهد متكامل،مُعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، يمنح درجات الماجستير والدكتوراه، للمصريين والعرب والأفارقة والأجانب، ويكون مصدر دخل للنقابة، ولتدريب الصحفيين بشكل متطوّر.

أرض الصحفيين بأكتوبر

وتابع:" كنت أول من عمل على ملف أرض الصحفيين في مدينة السادس من أكتوبر، وشكّلنا وقتها لجنة من الصحفيين؛ لإنهاء هذا الملف، ولكن لم يسعفني الوقت أن أنهي الأزمة بشكل كامل. سأستكمل هذا المشروع، وأنهينه بشكل كامل، وبأفضل شكل وطريقة ممكنة لصالح الزملاء.

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