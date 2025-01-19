المستندات المطلوبة وطرق الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين للأقارب

أعلن محمد الجارحي، رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، عن التفاصيل الكاملة لاشتراك أقارب الصحفيين في مشروع علاج النقابة.

وأشار إلى أن الفئات المستحقة لخدمة الأقارب هم: "الأبناء الذين خرجوا من مشروع العلاج - الأشقاء - الأحفاد - الجدة - الأعمام - الخالات - والدة الزوجـة - أبناء الأشقاء - زوجة الابنة - زوجة الأخت".

قيمة رسوم الاشتراك في خدمة الأقارب، ٢٥٠ جنيها للفرد الواحد شاملة رسوم طباعة الكارنيه، اشتراك الصحفي نفسه في مشروع العلاج شرط أساسي للاشتراك في خدمة أقارب الصحفيين.

وأوضح الجارحي عن كيفية الاشتراك والمستندات المطلوبة وهي:" تقديم طلب الاشتراك وملء البيانات ورفع الصور الشخصية والمستندات التي تثبت صلة القرابة أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني للنقابة WWW.EJS.ORG.EG، ولا تقدم طلبات أو مستندات ورقيًا".

وأكد بعد رفع المستندات والصور يراجع الموظف المختص المستندات ويعتمد الطلب، ويصدر إذن دفع من الموظف المختص وبعد دفع الرسوم في خزينة النقابة نقدا يتم طباعة الكارنيهات واستلامها من النقابة.



وشدد على أن خدمة الأقارب غير متاحة من خلال فوري، وغير متاح تقسيطها من البدل أو بأي طريقة تقسيط أخرى.

المستندات المطلوبة للاشتراك

صورة شخصية مناسبة - صورة الرقم القومي - شهادة الميلاد لمن هم دون ١٥ سنة.

المستندات الأخرى التي تثبت صلة القرابة إذا لم يتم إثباتها بالمستندات السابقة.

المشترك منذ العام الماضي لابد أن يقدم المستندات مرة أخرى عبر الموقع.

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