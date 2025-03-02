الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على قائد سيارة صدم شابا أثناء عبوره الطريق بالهرم

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

أصيب شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة الهرم وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتمكن رجال الأمن من ضبط قائد السيارة.


حادث الهرم اليوم 
 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري بمنطقة الهرم، وعلى الفور أنتقل رجال مرور الجيزة لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب للطريق بمنطقة الهرم صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله الي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث الهرم اليوم حادث الهرم الهرم اليوم الهرم

مواد متعلقة

إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر

مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية

ads

الأكثر قراءة

جعفر العمدة 2، عمرو سعد يتعرض للانتقاد بسبب محمد رمضان بعد عرض مسلسله الجديد

مواطن يشعل النار في نفسه أمام مسجد بالشيخ زايد

ترامب يضع شرطًا واحدًا للعفو عن زيلينسكي

بعد قرار وقف المساعدات، حكومة الاحتلال تأمر بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة

السيسي: إقامة دولة فلسطينية الضمان الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة

ارتفاع أسعار ورق العنب بالأسواق في ثاني أيام رمضان

عاطل سرق جدة خطيبته السابقة بالظاهر: "انتقمت منها علشان تسببت في فسخ الخطوبة"

هاريسون فورد ينسحب من تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025

منوعات

المزيد

روبوت لطيف يخطف الأضواء في كرنفالات ساو باولو

خضار المحاشى نار وورق العنب بـ 100 جنيه، أسعار الخضار بسوق الساحل

المحيبس، أبرز الألعاب في العراق خلال شهر رمضان

طائر يشعل النيران في محرك طائرة شحن (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

إيهاب واصف: الذهب يشهد أكبر تراجع منذ نوفمبر 2024 بـ 2.7%

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بنات إبليس تسخر قرين المداح للتلاعب بأسرته بالحلقات الأولى من الجزء الخامس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، غزوة بواط ثاني غزوات الرسول وهدفها اقتصادي

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ في معركة أُحد والأحزاب

الأزهر للفتوى يوضح مبطلات الصيام في رمضان، احذر الوقوع فيها (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية