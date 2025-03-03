الدوري المصري: تعادل سلبي بين البنك الأهلي وحرس الحدود في الشوط الأول

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة البنك الأهلي أمام حرس الحدود على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز

أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود ضمن مباريات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فريق حرس الحدود، فيتو

تشكيل البنك الأهلي أمام حرس الحدود في الدوري

وجاء تشكيل البنك الأهلي لمواجهة حرس الحدود على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي

خط الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحي، سعيدو سيمبوري، أحمد مدبولي، ياو أنور

خط الهجوم: أسامة فيصل، أحمد ياسر ريان

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي:

عبد العزيز البلعوطي، محمد عبد الغني، بوبكر كيتا، أحمد ربيع، مصطفى عبد الرحيم، مصطفى طارق، محمد بسيونى، أحمد سعيد، جريندو.

ويدخل البنك الأهلي المباراة بعد ضمانه التأهل لمجموعة التتويج فيما يتنافس حرس الحدود علي حجز مقعده في منطقة المنافسة علي اللقب.

مواجهات غدا الثلاثاء بالدوري المصري

وتقام غدا الثلاثاء، مواجهات بين الاتحاد وسموحة، وإنبي ضد الزمالك، وزد أمام الإسماعيلي، ثم يسدل الستار على الجولة، الأربعاء المقبل، بمواجهات الأهلي ضد طلائع الجيش، وبتروجت مع غزل المحلة، كما سيلعب بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا.

وتتنافس 6 أندية علي حجز ثلاث مقاعد في مجموعة التتويج مع الجولة الأخيرة للمرحلة الأولي للدوري الممتاز.

والفرق هم حرس الحدود “22 نقطة ”و فاركو “22 نقطة” وطلائع الجيش “21 نقطة” وزد اف سي “20 نقطة” وبتروجيت “19 نقطة” والاتحاد السكندري “18 نقطة”.

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