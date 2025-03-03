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رياضة

الدوري المصري، محمد يوسف يعلن تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي

محمد يوسف، فيتو
محمد يوسف، فيتو

الدوري المصري، أعلن محمد يوسف، المدير الفني لفريق حرس الحدود، تشكيلة فريقه لمواجهة البنك الأهلي، في تمام التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

 

تشكيل حرس الحدود لمواجهة البنك الأهلي

 جاء تشكيل حرس الحدود لمواجهة البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا

خط الدفاع: محمد الدغميمي - إبراهيم عبد الحكيم - عبد الرحمن جودة - مؤمن عوض 

خط الوسط: فوزي الحناوي - كاريديولا - إيزي إيميكا - محمد مجلي

الهجوم: محمد ممدوح - حازم محمد

ويدخل البنك الأهلي المباراة بعد ضمانه التأهل لمجموعة التتويج فيما يتنافس حرس الحدود علي حجز مقعده في منطقة المنافسة علي اللقب.

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