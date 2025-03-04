مافيا الأدوية المخدرة.. شعبة الأدوية: أى أصناف تتوفر فى السوق السوداء مصدرها التهريب من الخارج.. الحق فى الدواء: مراكز طبية خاصة تستخدمها فى حالات الولادة والبيع بـ5 أضعاف سعرها الحقيقي

عكس ما يعتقد كثيرون، فإن الأدوية المخدرة هى فى النهاية جزء من المستحضرات الطبية ولها استخدامات متعددة فى العمليات الجراحية ويستخدمها أيضًا مرضى السرطان ومرضى الصرع والروماتيزم بعيدًا عن الاستخدام السيئ لها والذى يؤدى إلى الإدمان.

خلال الفترة الأخيرة زاد تواجد هذه الأدوية داخل المراكز الطبية، خاصة مراكز الولادة حيث تستخدم للسيدات بعد عمليات الولادة لتسكين الألم وكذلك فيما يسمى الولادة بدون ألم باستخدام الأدوية المخدرة وتباع بأسعار مبالغ فيها ورغم انخفاض أسعارها الرسمية التى لا تتعدى الـ50 جنيها، إلا أن المراكز الخاصة أيضًا تعتبرها سبوبة وتبيعها بسعر أغلى من سعرها الرسمي، والأمر لا يقتصر فقط على حالات الولادة فأيضًا مرضى الأورام ومراكز علاج الأورام الخاصة توفر هذه الأدوية لتسكين الألم للمرضى بأسعار مبالغ فيها مستغلين حاجة المرضى لها.

عدد من خبراء سوق الدواء كشف أن أدوية المخدرات تخضع لرقابة شديدة من جانب هيئة الدواء المصرية وتسريب هذه الأدوية إلى السوق السوداء يكون من خلال التهريب أو بعض معدومى الضمير ممن يبيعون حصصهم من الأدوية للسوق السوداء أو تسرب من صيدليات المستشفيات، مؤكدين ضرورة تشديد الرقابة من العلاج الحر على المراكز الطبية الخاصة ومعرفة مصدر توفر هذه الأدوية.

بدوره تلقى محمود فؤاد مدير مركز الحق فى الدواء شكاوى من سيدات كانت تحتاج إلى حقنة “ميداثيتيك” والتى تعتبر من أدوية الجدول الثانى ووصل سعرها إلى 300 جنيه رغم أن سعرها الرسمى 14 جنيهًا، وكذلك حقنة النالوفين تباع فى السوق السوداء والمراكز الطبية الخاصة بـ450 جنيهًا وسعرها الرسمى 45 جنيهًا للامبول وغيرها من الأدوية.

من جانبه، قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية إن مرضى الأورام فى المراحل المتقدمة أكثر فئة تحتاج إلى الأدوية المخدرة، وتعتبر أساسية لهم للقضاء على الألم.

وأشار لـ”فيتو” إلى أن الأدوية المخدرة لها نظام فى الصرف حيث تصرف بوصفة طبية ولها شروط معينة يمكن لأى طبيب كتابة الروشتة مختومة من الطبيب ويصرفها المريض من صيدليات الإسعاف فى كل المحافظات مع الاحتفاظ بأصل الروشتة لعدم إساءة استخدامها.

وأوضح أن ما يوجد فى السوق السوداء من أدوية مخدرة يأتى مهربًا من الخارج، مشيرًا إلى أن أسعارها الرسمية ليست مرتفعة تتراوح من 20 إلى 50 جنيهًا، ولكن تباع فى السوق السوداء بأسعار مرتفعة، لافتًا إلى أنها متوفرة بكميات مناسبة للاحتياجات، وهذه الأدوية منها ما هو منتج محلى أو مستورد، لافتًا إلى أن هيئة الدواء تدرس وضع نظام جديد لإحكام الرقابة على هذه الأدوية.

من جانبه، قال الصيدلى كريم كرم عضو المركز المصرى للحق فى الدواء إن الأدوية المخدرة أو ما يسمى بأدوية الجدول تنقسم إلى نوعين، الأول هى الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية منها الزولام والأباتريل وكالميبام، أما أدوية الجدول الثانى تصرف فى أى صيدلية بجواب مختوم من إدارة التفتيش الصيدلى ويصرف الصيدلى أدوية تكفى لمدة 6 شهور بكميات تسمح بها وزارة الصحة وما يبيعه للمواطن يحصل منه على أصل الروشتة ويسجله فى دفتر أدوية الجدول.

وتابع حديثه إن أدوية الجدول الأول مقصور توزيعها فقط على صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية مشيرًا إلى أن هيئة الدواء دشنت برنامج جديدا لتتبع أدوية الجدول بالصيدليات لمنع تسريبها للسوق السوداء، وكشف أن توافر هذه الأدوية فى السوق السوداء يكون مصدره إما معدومى الضمير ممن يبيعون الكوتة الخاصة بهم للسوق السوداء أو تسرب من صيدليات المستشفيات.

وأشار إلى وجود شروط مشددة لصرف أدوية الجدول الأول ولابد من وجود روشتة مختومة بختم النسر من إدارة العلاج الحر لصرفها وتستخدم إما لمرضى الأورام أو حالات الروماتويد وتسكين الآلام القوية، فأدوية مثل النالوفين، أكثر استخداماتها فى المستشفيات حيث تستخدم بعد عمليات الولادة والعمليات الجراحية لتسكين الألم.

وتابع، أما ما يخص الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والتى تعتبر من الجدول الثانى يستخدمها أصحاب الأمراض النفسية كمهدئات للأعصاب وحالات الهياج العصبي، والأدوية المخدرة عموما لها استخدامات متعددة منها أيضًا العمليات الجراحية ومرضى الصرع، مشيرًا إلى أنه فى حالة إساءة استخدامها بكميات كبيرة تسبب إدمانا.

ونوه إلى أن 80% منها أدوية محلية و20% للمستورد والتسريب للسوق السوداء من الصعب أن يكون من الشركات المنتجة لوجود رقابة شديدة عليها، كما أن جميع الأدوية المخدرة يتم توزيعها من خلال الشركة المصرية لتجارة الأدوية الحكومية فقط ويمنع توزيعها على شركات التوزيع الخاصة.

وأكد بيعها فى السوق السوداء بـ5 أضعاف سعرها الجبري، لافتا إلى أن التفتيش الصيدلى يفتش باستمرار على الصيدليات التى توفر أدوية الجدول الثانى ويفتش على الروشتات ويقارنها بالكميات المصروفة ويمكن عمل منع صرف إذا لم يجد التفتيش أن الصيدلية تحتفظ بأصل الروشتة ومسجلة بياناتها فى دفتر أدوية لأن التلاعب فيها يتم اتهام الصيدلية بالاتجار فى المخدرات.

نقلا عن العدد الورقي

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