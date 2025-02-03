الإثنين 03 فبراير 2025
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اقتصاد

رئيس شعبة الأدوية يزف بشرى سارة بشأن أزمة نقص الدواء

الأدوية، فيتو
الأدوية، فيتو

كشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، عن مفاجأة سارة بشأن توطين صناعة الأدوية في مصر.

استثمارات في صناعة الدواء 

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: أنه سيتم الاعلان عن توسع إحدي شركات الأدوية العالمية في مصانعها بمصر بمبلغ ضخم، وذلك خلال الخميس المقبل.

توفير أدوية الأمراض المزمنة 

ولفت إلي أن إحدي شركات الأدوية العالمية تعلن عن التوسع في توفير أدوية الأمراض المزمنة في مصر.

التنسيق مع نقابة الأطباء

وأشار: إلي أن هناك تنسيق مع نقابة الأطباء من أجل كتابة الإسم العلمي للدواء في ظل وفرة المستحضرات الدوائية المحلية بنفس الفاعلية.
 

احتياطي الأدوية 

وأوضح “عوف”: الدولة لديها استراتيجية تعمل عليها منذ فترة على وجود احتياطي ورصيد من الأدوية يكفى على الأقل لمدة 6 أشهر.

وأكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة لم تصدر أي رسوم جديدة علي مخازن الأدوية.

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية في مؤتمر صحفي عقده اليوم إلى أن الهيئة أصدرت قرارا جديدا لوضع اشتراطات جديدة لمخازن الأدوية نظرا لأن هذه المخازن يتم وضع فيها الأدوية وهي سلعة استراتيجية ويجب أن تتوفر بها اشتراطات التخزين الجيد.

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