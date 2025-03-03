مسلسل وتقابل حبيب الحلقة الثالثة، ياسمين عبد العزيز تشك في زوجها خالد سليم

مسلسلات رمضان 2025، تبدأ الحلقة الثالثة من مسلسل وتقابل حبيب بزيادة شكوك ليل الحسيني تجاه تصرفات زوجها، حيث تفاجأ به يتحدث في الهاتف بطريقة مريبة، وحينما تسأله عن المتصل، يخبرها بأنه زينة مديرة أعماله، ويزداد شكها أكثر عندما تلاحظ أنه أثناء وجوده في الحمام يكون متصلًا عبر الإنترنت، مما يثير الريبة في نفسها.

وتتصاعد شكوكها أكثر عندما تتلقى مكالمة مجهولة من سيدة تسألها عما إذا كانت هي ليل الحسيني، ثم تغلق الهاتف فورًا، وكان الاتصال من رقم خاص.

على الجانب الآخر، يظهر أن السيدة التي كانت وراء كل هذا هي رقية العسكري (نيكول سابا). فقد كانت رقية قد أقامت حفلة دعت إليها حبيبها السابق، مما أثار غيرة زوجها خالد سليم، وفي حديثها معه، تخبره بأنها لن تسكت، وأنه يجب أن يراها في اليوم التالي، وإلا ستتسبب في مشكلة كبيرة. وبالفعل، يذهب خالد سليم لمقابلتها في الصباح، حيث تخبره بوضوح أنها تعترض على استمرار زواجه من ليل، وتطالبه بتطليقها، وتهدده بأنها ستقلب الأمور رأسًا على عقب.

وبينما يهم خالد سليم بالتحرك من أمام منزلها، يتذكر كلامها، فيتراجع للحاق بها في اللحظة التي تكون فيها على تتحدث مع ليل عبر الهاتف، لكنه يغلق الخط قبل أن تعرفها على نفسها وتخبرها بزيجتهما.

ويجتمع يوسف مع والدته جوجو ووالده، حيث يتفقون جميعًا على ضرورة إجهاض ليل حتى لا تتأثر علاقة يوسف بـ رقية العسكري، إذ أن الشركة بحاجة إلى الدعم من شركتها، مما يستلزم الحفاظ على العلاقة بينهما.

في سياق آخر، تستعد أسرة أبو العزم للحدث الكبير المرتبط بالشركة، حيث تتجهز ليل وشقيقتها لحضور الحفل، وكذلك نهى التي كانت في البداية ترفض الحضور، إلا أن فارس أقنعها بضرورة الذهاب.

يبدأ الحدث بحضور فارس برفقة إنجي كيوان على المسرح، مما يثير غيرة زوجته نهى (ندى موسى)، كما تظهر علامات الغيرة أيضًا على شقيقة ليل.

وفي أثناء الحفل، يظهر شخص غامض يريد الحديث عن يوسف وفارس أمام الجميع، مما يثير التوتر ويضيف عنصر التشويق للأحداث.

تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل وتقابل حبيب

دارت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل وتقابل حبيب حول غضب رقية العسكري “نيكول سابا" من زوجها يوسف “خالد سليم” لسهره مع ليل “ياسمين عبد العزيز”، وتشترط عليه أن يطلق ليل.

وتذهب ليل مع حماتها للطبيب التابع لها ويخبرها بضرورة الحصول على دواء وحقن لاستكمال الحمل وتشجعها جوجو وتخبرها أن هذا الأفضل.

ويظهر كريم فهمي للمرة الأولى خلال الحلقة وهو في الجونة وكان لديه موعد مع رجل أعمال ألماني ولكنه يختلف مع زوجته لانها أرادت مرافقته وهو رفض.

ويعود فارس للقاهرة في اليوم الذي تقيم فيه ليل عشاء لأسرة يوسف وأسرتها بمناسبة عيد زواجهما، وخلال العشاء تعلن والدة ليل خبر حملها وتتوتر جوجو ويوسف ويبارك الجميع الزيجة.

تحاول ليل إصلاح علاقة نهى بجوجو ولكن الأمر لم يفلح كثيرا ويقترح فارس الذهاب مع نهى إلى الجونة وتتشجع ليل للسفر وتخبر يوسف، ويتصل الأخير بزوجته الثانية ولكنها تكون في حفل في منزلها دعت فيه كل أحبائها السابقين فيغضب يوسف وتدخل ليل في هذه اللحظة.

وعلى هامش الحلقة يتخلى حازم عن شهد بعدما أخبرته أن والدها على أنها على علاقة بشخص، فيخبرها أن تخبره أن هذه العلاقة قد قطعت وترسل له رسالة انها ستنتحر إذا تركها ولكنه يخبرها ان الفراق هو الحل الأمثل، وتراه انجي وهو يرسل الرسالة وتشعر بالصدمة.

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، ومقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

ومسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

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