الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

خبير استراتيجي: العرب يملكون أوراق ضغط سياسية واقتصادية يمكن تفعيلها بالقمة المقبلة

رفعت سيد احمد،فيتو
رفعت سيد احمد،فيتو

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجى والمفكر القومي، إن القمة العربية المقبلة سوف تركز بالدرجة الأولى على قضية غزة وعلى ملف تعمير القطاع الذي دمرته إسرائيل تدميرا شبه تام دون التهجير، وهذا هو الملف الأكبر المطروح على القمة العربية والتي سوف تسعى إلى الالتفاف على تهديدات ترامب وتهديدات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى جانب قضايا أخرى عديدة لكن يبقى الملف الأهم هو ملف غزة. 

القمة العربية تملك أوراق ضغط على اسرائيل 

وأكد في تصريح لـ “فيتو” بأننا نتطلع إلى ألا تتقاعس القمة العربية المقبلة عن استخدام الأدوات التي تمتلكها، وهي ذات شقين الأول اقتصادي ويتمثل في استخدام سلاح النفط العربي وسحب الاستثمارات العربية في أوربا وأمريكا، والتي تقدر بحوالى 800 مليار دولار، وهذه هي أوراق الضغط العربي الاقتصادية. 

استخدام ورقة التطبيع وقطع العلاقات من جانب الدول المطبعة مع اسرائيل

 

وتابع: أن أوراق الضغط السياسية فتتمثل في استخدام ورقة التطبيع وقطع العلاقات من جانب الدول المطبعة مع إسرائيل، على ألا يكون الأمر مجرد تهديد حتى ترجع إسرائيل إلى حجمها الطبيعي الذي انتفخ بعد سقوط سوريا وتولي الشرع الأمر، وبالتالي على الدول المطبعة أن تحجم التطبيع أو تلغيه. 

وأضاف أنه على سوريا خصوصا أن تاخذ موقفا واضحا وهو إعلان الحرب على إسرائيل لأن تركها تأخذ 40% من مساحة سوريا، هو تفريط أن لم يكن خيانة للحق العربي والإسلامي، وبالتالي استضافة سوريا يجب أن تكون مشروطة بإعادة هذه الأراضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القمة العربية قطاع غزة تعمير القطاع التصدى للتهجير أوراق الضغط العربية

مواد متعلقة

متخصص يكشف أهم الملفات المطروحة على القمة العربية الطارئة بالقاهرة

القاهرة تحتضن القمة العربية الطارئة غدًا.. انطلاق اجتماعات وزراء الخارجية اليوم.. وعبد العاطي يعقد 9 لقاءات مع نظرائه العرب بقصر التحرير

ثاني زعيم عربي يتخلف عن حضور القمة العربية في القاهرة غدًا، اعرف السبب

انطلاق القمة العربية الطارئة بالقاهرة غدًا، وخطة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين تتصدر المشهد

ads

الأكثر قراءة

ثاني زعيم عربي يتخلف عن حضور القمة العربية في القاهرة غدًا، اعرف السبب

مصدر أمني يكشف ملابسات فيديو تضرر أحد ضباط الشرطة من قيادته بزعم التعرض للتعسف في العمل

مصدر أمنى عن فيديو ساحل سليم: ناشر المحتوى محكوم عليه بالمؤبد

داليا مصطفى: لو جوزي ضربني هضربه وهذا موقفي من الخيانة الزوجية

عصام الحضري يرد على اتهامات الهروب من الأهلي: رحيلي كان بسبب جوزيه

نفسي بابا يزور بيت ربنا، رد فعل محمد رمضان تجاه فتاة الإسماعيلية "فيديو"

مسلسلات رمضان 2025، موعد العرض والقنوات الناقلة للحلقة 3 من مسلسل فهد البطل

قرر يفرح راجل بيفسح مراته، ماذا فعل محمد رمضان في الشارع؟

منوعات

المزيد

دراسة تكشف تأثير صادم لعدم استخدام الهاتف الذكي لمدة 3 أيام على الدماغ

تستخدم جسيمات نانوية حقيقية، اليابان تطور أصغر لعبة كمبيوتر في العالم (فيديو)

لأول مرة منذ 230 عامًا، علماء يعيدون بناء وجه موتسارت الحقيقي

تعاطف كبير مع والدة ملك جمال الأردن الراحل بعد نشرها صورة قبره

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الإثنين 3 رمضان

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على سعر طن الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

لا تحرم نفسك ثوابها.. 10 فضائل لصيام شهر رمضان الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين.. الزهد في حياة الرسول (1 – 2)

أسئلة رمضان، ما أثر رمضان في توطيد العلاقات الاجتماعية؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

على طريقة رسول الله، عمرو خالد يوضح مقومات النجاح ماليًا ونفسيًا وروحيًا (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية