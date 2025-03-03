خبير استراتيجي: العرب يملكون أوراق ضغط سياسية واقتصادية يمكن تفعيلها بالقمة المقبلة

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجى والمفكر القومي، إن القمة العربية المقبلة سوف تركز بالدرجة الأولى على قضية غزة وعلى ملف تعمير القطاع الذي دمرته إسرائيل تدميرا شبه تام دون التهجير، وهذا هو الملف الأكبر المطروح على القمة العربية والتي سوف تسعى إلى الالتفاف على تهديدات ترامب وتهديدات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى جانب قضايا أخرى عديدة لكن يبقى الملف الأهم هو ملف غزة.

القمة العربية تملك أوراق ضغط على اسرائيل

وأكد في تصريح لـ “فيتو” بأننا نتطلع إلى ألا تتقاعس القمة العربية المقبلة عن استخدام الأدوات التي تمتلكها، وهي ذات شقين الأول اقتصادي ويتمثل في استخدام سلاح النفط العربي وسحب الاستثمارات العربية في أوربا وأمريكا، والتي تقدر بحوالى 800 مليار دولار، وهذه هي أوراق الضغط العربي الاقتصادية.

استخدام ورقة التطبيع وقطع العلاقات من جانب الدول المطبعة مع اسرائيل

وتابع: أن أوراق الضغط السياسية فتتمثل في استخدام ورقة التطبيع وقطع العلاقات من جانب الدول المطبعة مع إسرائيل، على ألا يكون الأمر مجرد تهديد حتى ترجع إسرائيل إلى حجمها الطبيعي الذي انتفخ بعد سقوط سوريا وتولي الشرع الأمر، وبالتالي على الدول المطبعة أن تحجم التطبيع أو تلغيه.

وأضاف أنه على سوريا خصوصا أن تاخذ موقفا واضحا وهو إعلان الحرب على إسرائيل لأن تركها تأخذ 40% من مساحة سوريا، هو تفريط أن لم يكن خيانة للحق العربي والإسلامي، وبالتالي استضافة سوريا يجب أن تكون مشروطة بإعادة هذه الأراضي.

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