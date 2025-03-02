الأحد 02 مارس 2025
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رياضة

غياب رونالدو عن النصر السعودي أمام الاستقلال الإيراني بدوري أبطال آسيا للنخبة

رونالدو
رونالدو

تأكد غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، عن مباراة فريقه القادمة ضد الاستقلال الإيراني، غدا الاثنين، في ذهاب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

غياب رونالدو 

ورغم عدم الإعلان عن سبب استبعاد رونالدو من المباراة إلا أنه تقارير سعودية أكدت أنه يرجع إلى خوف الإدارة من التزاحم الجماهيري على اللاعب في إيران في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها النجم البرتغالي.

وتأهل النصر إلى ثمن النهائي بعد احتلاله المركز الثالث في ترتيب القسم الغربي بدوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 17 نقطة.


 ويمثل غياب رونالدو عن النصر صدمة حيث يتصدر النجم البرتغالي قائمة هدافي فريقه في دوري الأبطال برصيد 6 أهداف بفارق هدف عن متصدري هدافي المسابقة هذا الموسم، سالم الدوسري "الهلال" وجاسبر أساني "جوانجزو".

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