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رياضة

بيولي يعلن تشكيل النصر أمام استقلال طهران في دوري أبطال آسيا

النصر السعودي
النصر السعودي

 أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق النصر السعودي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره استقلال طهران الإيراني، اليوم الإثنين، في إطار منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي، من دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-25.

 

تشكيل النصر ضد استقلال طهران 

 ويغيب النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو عن مباراة النصر القادمة بسبب الإصابة.

وعلى الصعيد الآخر، يتسلح نادي استقلال طهران الإيراني بعاملي الأرض والجمهور.

موعد مباراة النصر والاستقلال والقنوات الناقلة في دوري أبطال آسيا للنخبة

ومن المقرر أن يواجه  النصر  الاستقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024/25، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتضن ملعب «آزادي» في دولة إيران، مباراة استقلال ضد النصر السعودي ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي، من مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-25.

 

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاستقلال في أبطال آسيا

ويمكن  مشاهدة مباراة النصر والاستقلال بث مباشر في أبطال آسيا 2024 عن طريق شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وتحديدًا قناة beIN Sports AFC 1 HD.

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