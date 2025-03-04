ذكرى القديس أغابيطوس، أسقف المحبة والتقوى

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس أغابيطوس أسقف سينادا، الذي عُرف بحياته الزاهدة وخدمته المخلصة للكنيسة والمحتاجين.

قصة القديس أغابيطوس

وُلِد القديس أغابيطوس في بلاد الكبادوك ونشأ في جو من التقوى والعبادة، فاختار طريق النسك منذ صغره. ورغم إجباره على الانضمام للجيش في عهد الإمبراطور دقلديانوس، لم يتخلَّ عن إيمانه أو عبادته، بل ظل متمسكًا بنهجه الروحي حتى أُطلق سراحه في عهد الإمبراطور قسطنطين الكبير.

بعد عودته لحياة الرهبنة، اختاره أسقف سينادا معاونًا له، ثم خلفه في الأسقفية بعد وفاته، حيث كرَّس حياته لخدمة الشعب، وتعليمهم، ورعاية الفقراء، فأجرى الله على يديه آيات عظيمة. وبعد سنوات من العطاء، أكمل سعيه الصالح وتنيَّح بسلام، تاركًا إرثًا روحيًا خالدًا في الكنيسة.

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