تنفيذ 54.6 ألف شقة ضمن برنامج الإسكان الأخضر بـ9 مدن جديدة

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إنه جاري تنفيذ 54.6 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر بـ9 مدن منها حدائق العاصمة وأسوان الجديدة والعبور الجديدة.

وأضافت أن الصندوق يخطط للتوسع فى محور الإسكان الأخضر وشقق الإسكان الأخضر بمواصفات مختلفة عن الإسكان التقليدي والعمارة بها وحدات بمساحات 75 – 90 متر مربع ويتم إنشائها بأساليب بناء مختلفة.

وتابعت أن وجود دليل لمواد البناء الواجب استخدامها في الإسكان الأخضر أمر بالغ الأهمية، مع ضرورة وجود شهادات للمقاولين العاملين في هذا المجال لتشجيعهم على التفوق في هذا المجال.

وأوضحت أن الصندوق كان محظوظًا بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، حيث قدم المركز الدعم الفني لوحدات مبادرة العمارة الخضراء التي أطلقها الصندوق في عام ٢٠٢٠

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز السابق طرحها للمواطنين ضمن برنامج "مسكن" بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 9/3/2025، وحتى يوم الثلاثاء 25/3/2025، في مواعيد مقررة وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.

وفي هذا الإطار، شدد وزير الإسكان، على مواصلة تنفيذ أعمال المرافق والطرق بمدينة ناصر الجديدة وفق الجداول الزمنية المقررة، ومراعاة المواصفات القياسية والجودة في تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدينة.

وأوضحت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحى الثانى، المجاورة الثالثة، والمخصصة بالقرعة العلنية، القطع من 2: 25، يوم الأحد 9/3/2025، والقطع من 26: 50، يوم الإثنين 10/3/2025، والقطع من 51: 75، يوم الثلاثاء 11/3/2025، والقطع من 76: 100، يوم الأربعاء 12/3/2025، والقطع من 101: 125، يوم الخميس 13/3/2025.

وأضافت رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 126: 150، يوم الأحد 16/3/2025، والقطع من 151: 175، يوم الإثنين 17/3/2025، والقطع من 176: 200، يوم الثلاثاء 18/3/2025، والقطع من 201: 225، يوم الأربعاء 19/3/2025، والقطع من 226: 242، يوم الخميس 20/3/2025، وتم تخصيص الأيام من الأحد 23/3/2025: الثلاثاء 25/3/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وعقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مشتركًا بمقر وزارة البترول، بحضور عدد من مسؤولي الوزارتين، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الهيئات التابعة لهما، بهدف تسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وعلى رأسها توصيل الغاز الطبيعي للإسكان الاجتماعي والمدن الجديدة، بالإضافة إلى تنسيق الجهود لتلبية احتياجات المشروعات العمرانية من المنتجات البترولية.

وأكد الوزيران أهمية العمل التكاملي الجاري والتنسيق المستمر بين الجانبين لتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، بما يسهم في دفع المشروعات التي تحقق مردودا مباشرا على المواطنين، خاصة مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للإسكان الاجتماعي والمدن الجديدة، وأشارا إلى أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مثمرة وتنسيقا إيجابيا، سيتم البناء عليه لتعزيز التعاون المشترك.

وتناول الاجتماع التعاون والتكامل في مشروعات مد شبكات البنية التحتية للغاز الطبيعي في منطقة غرب مدينة العلمين الجديدة، وكذلك مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة حدائق العاصمة التي ستخدم ما يناهز 30 ألف وحدة سكنية جديدة بالمدينة، وذلك ضمن جهود وزارة البترول لتوسيع نطاق توصيل الغاز الطبيعي كخدمة حضارية للمواطنين، بالتنسيق بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما ناقش اللقاء خطة توفير منتج البيتومين (الأسفلت) خلال الفترة المقبلة، من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول وشركاتها التابعة المنتجة للبيتومين، لتلبية احتياجات مشروعات وزارة الإسكان من هذه المادة الأساسية لأعمال رصف الطرق.

وتم الاتفاق على عقد اجتماعات عمل وزيارة ميدانية للمسئولين من الجانبين خلال الأيام المقبلة لمتابعة تنفيذ العمل المشترك بين الجانبين علي أرض الواقع.

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