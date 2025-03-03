التوزيع قبل السحور، حبس 3 عناصر إجرامية بتهمة حيازة مواد مخدرة بملايين الجنيهات

قررت النيابة العامة، حبس 3 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة كميات من المخدرات بقيمة 24 مليون جنيه بمحافظتي الإسكندرية ومطروح.

واعترف المتهمين بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وممارسة نشاطهم الإجرامي قبل السحور في توزيع المواد المخدرة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة الأمنية المعنية بمديريتى أمن ( الإسكندرية، مطروح) شنت حملة لمكافحة جرائم جلب والإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزتهما 257 كيلو جرام لمخدر الحشيش وبندقية آلية وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وفى نطاق مديرية أمن مطروح تم ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته 35 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 24 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

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